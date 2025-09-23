La llamativa actitud de La China Suárez cuando le preguntaron por el conflicto con Benjamín Vicuña

La China Suárez regresó al país luego de unos días en Turquía, en medio del revuelo por la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, en dicho país.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La China Suárez sorprendió con su postura cuando le consultaron por las diferencias con su ex, Benjamín Vicuña, tras la escolarización de Magnolia y Amancio.
La China Suárez regresó al país luego de unos días en Turquía, en medio del revuelo por la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, en dicho país.
En Intrusos (América TV) captaron a la actriz dejando a los niños donde vive su padre. El cronista del ciclo de espectáculo, Alfonso Oliva, intentó tener alguna declaración de parte de Eugenia. Sin embargo, ella prefirió el silencio.
La China llegó, subió al departamento del galán chileno, dejó a los menores y se retiró. Sonrió para las cámaras, pero no quiso decir nada. Su actitud llamó la atención porque, semanas atrás, cuando se fue a Turquía sí brindó algunas declaraciones a los medios.
Está en una guerra letal con su ex, Benjamín Vicuña, tras haber decidido -de forma unilateral- escolarizar a Magnolia y Amancio en Turquía.
Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio en Turquía, en medio de la polémica con la China Suárez. El actor chileno habló este lunes en LAM (América TV) y manifestó su malestar por cómo se dio la situación.
"La verdad es muy injusto para todos", respondió Vicuña cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó por el cambio de rutina de los niños.
El actor explicó que intentó obtener información a través de sus abogados, pero no recibió respuestas claras: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".
Vicuña también remarcó que su intención fue evitar que la situación afectara emocionalmente a los niños: "Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable".
Cuando el periodista le preguntó si le generaba angustia, no poder mantener un vínculo fluido con su ex, Vicuña fue categórico: "Y sí, claro que sí".
Riva Roy también le mencionó que la ex Casi Ángeles había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización. "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".
Pampita ya regresó de Madrid y reveló el motivo de su viaje: se convirtió en la nueva embajadora de Carolina Herrera, un rol que anteriormente había ocupado la China Suárez. La compañía de perfumes decidió desplazar a la exprotagonista de Casi Ángeles tras los escándalos mediáticos que la tuvieron en el centro de la escena.
En ese contexto, la firma eligió a la conductora de Los 8 Escalones para representarla a nivel internacional, con especial foco en Argentina y en distintos países de América Latina.
El primero en adelantar la noticia fue Ángel de Brito, quien en LAM (América TV) comentó: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.
Más tarde, Yanina Latorre recurrió al archivo y recordó que la China había ocupado ese lugar durante varios años. Además, mostró la última sesión fotográfica que Pampita hizo para la firma, consolidando su desembarco como la nueva imagen de la marca.