Mariela bajó de placa en Gran Hermano y sorprendió con un fuerte mensaje para el Turco García

Las palabras de Mariela llegaron en un contexto particular dentro de la casa. En las últimas semanas, la participante y Emanuel protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron inadvertidos para los seguidores del programa y despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Incluso, cuando el Turco García ingresó a la casa durante el Congelados, muchos espectadores señalaron la distancia que mantuvo con su esposa, una actitud que alimentó aún más las especulaciones sobre su vínculo.

Cuál fue el ultimátum de Mariela al Turco García tras el tenso reencuentro en Gran Hermano

Después de que el Turco García ingresara a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para el Congelados y protagonizara un reencuentro distante con su esposa Mariela, los rumores de separación comenzaron a intensificarse dentro y fuera de la casa.

Mientras se secaba el pelo frente a cámara, Mariela decidió hablar sin rodeos y, aunque evitó nombrarlo directamente, lanzó un mensaje cargado de enojo: “¿Vos estás contento solo? Yo estoy contenta, acá, sola”, disparó con firmeza, dejando entrever el malestar que atraviesa la relación.

La tensión no tardó en crecer. Con tono desafiante, Mariela dejó claro que no piensa dejar pasar nada: “Y que ni se te vaya a ocurrir que cuando vayas me cambies la clave del celular porque te voy a revisar todo. Así que borra bien. Todo te voy a revisar, todo te voy a revisar. Voy a hablar con todos tus amigos. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Acordate que te va a ir re mal. Y después no empecés: ‘Ay, no, mamita, besito, besito’. No, mami, no”, lanzó sin titubeos, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Vale recordar que semanas atrás, Mariela había protagonizado un beso con Emanuel durante una de las actividades del reality, un episodio que también alimentó las especulaciones sobre su vínculo con el Turco y sumó más capítulos a la historia de tensión que hoy domina la casa.