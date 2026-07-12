El violento episodio de Martín Salwe con la seguridad de Tini Stoessel en el Mundial 2026: "Fue bastante feo"

Además, remarcó que no hubo ningún intento de incomodar a la cantante ni de invadir su espacio personal. "Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini", relató.

Salwe también contó que, durante el forcejeo, uno de los integrantes de seguridad le habría provocado una lesión en el pecho. "Mientras él intentaba explicarles que era personal de prensa y que no buscaba nada malo, dos de los agentes lo sacaron de forma violenta y uno de ellos, incluso, le clavó las uñas en el pecho, dejándole una herida bastante grande", explicó al aire.

Por otra parte, el periodista aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por lo sucedido y señaló que, según su percepción, se trató de una decisión equivocada de quienes estaban a cargo de su protección.

Más tarde, en el ciclo conducido por Marcela Tauro, Cora de Barbieri se comunicó con la madre de Tini para conocer si la cantante y su familia estaban al tanto del episodio. Ante la consulta, explicó cómo funciona el esquema de seguridad que acompaña a la artista en determinadas ocasiones. "Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows. Son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto", aclaró.

Cómo fue la romántica declaración en vivo de Martín Salwe a su novia Justina

Martín Salwe vive días intensos en Estados Unidos, donde se encuentra instalado por la cobertura del Mundial 2026 para América TV. Sin embargo, su presente no solo está marcado por lo laboral: en las últimas horas presentó públicamente a su pareja, Justina, quien viajó al país norteamericano para acompañarlo en sus compromisos televisivos, tanto en SQP, PEA y el resto de la programación del canal.

Después de aparecer juntos en esos ciclos, este martes fue el turno de Intrusos. Desde una playa de Miami, Salwe salió en vivo para dialogar con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el panel, y aprovechó el móvil para entrevistar a Justina, que se sumó al intercambio con naturalidad, como una turista disfrutando de la costa.

El clima distendido derivó en un momento divertido y revelador. Justina contó que lo que más la conquistó de Martín fue su simpatía y la energía que transmite. Pero también dejó al descubierto un detalle: hasta ese instante, él nunca le había hecho la pregunta formal de si quería ser su novia.

La confesión generó reacción inmediata en el estudio. Los conductores y panelistas alentaron al periodista para que aprovechara la ocasión y oficializara la relación en vivo. Ante la insistencia, Salwe explicó: “Mucho tiempo compartido juntos. Y para mí ya estábamos de novios. Bueno, claro... me faltaba la formalidad”. La respuesta de Justina fue clara y con picardía: “O sea, yo quiero la pregunta”, dijo entre risas desde la reposera frente al mar.

Fue entonces cuando Martín recordó que la fecha quedaría marcada como el aniversario de la pareja, el 30 de junio, y admitió que todo había surgido de manera inesperada: “Estaba fuera de los planes”, confesó antes de animarse a dar el paso definitivo.

Con el aliento de Lussich, Pallares y todo el equipo, miró a Justina y expresó: “Ya te dije todo, ya sabés todo lo que siento, pero quiero preguntarte: ‘¿Querés ser mi novia?’”. Una breve interrupción obligó a repetir la propuesta, y la respuesta de ella fue inmediata: “Sí, obvio”.

El romántico momento se selló con un beso apasionado frente a las cámaras, mientras desde el piso celebraban con aplausos. Así, la declaración quedó inmortalizada en vivo y marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Martín Salwe.