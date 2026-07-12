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El violento episodio de Martín Salwe con la seguridad de Tini Stoessel en el Mundial 2026: "Fue bastante feo"

Martín Salwe contó el episodio que vivió al intentar hablar con Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina y aseguró que la seguridad actuó de forma violenta.

12 jul 2026, 22:03
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MARTIN SALWE
MARTIN SALWE

La salida del estadio de Kansas tras el triunfo de Argentina ante Suiza terminó con un momento de tensión inesperado para Martín Salwe. El periodista, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para América TV, contó que intentó conseguir unas palabras de Tini Stoessel y terminó viviendo un episodio que definió como violento con parte del personal de seguridad que acompañaba a la cantante.

En Infama (América TV), Salwe mostró las imágenes que logró registrar junto al camarógrafo que lo acompaña y explicó qué ocurrió en ese instante. Según relató, se acercó a Tini con la intención de pedirle simplemente un saludo para los hinchas argentinos luego de la victoria de la Selección, pero la artista no llegó a escucharlo por el ruido del lugar y la presencia de varios fanáticos.

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Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la versión del periodista, el personal de seguridad intervino y comenzó a retirarlo del lugar de manera brusca. Salwe aseguró que intentó explicarles que era trabajador de prensa y que no buscaba incomodar a la cantante, aunque la situación escaló.

"Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", expresó Salwe al recordar lo sucedido. "En ese lugar podés estar sin ser acreditado porque es parte de la calzada pública del estadio, ellos tienen que pasar por ahí para subirse a sus autos", detalló.

Además, remarcó que no hubo ningún intento de incomodar a la cantante ni de invadir su espacio personal. "Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini", relató.

Salwe también contó que, durante el forcejeo, uno de los integrantes de seguridad le habría provocado una lesión en el pecho. "Mientras él intentaba explicarles que era personal de prensa y que no buscaba nada malo, dos de los agentes lo sacaron de forma violenta y uno de ellos, incluso, le clavó las uñas en el pecho, dejándole una herida bastante grande", explicó al aire.

Por otra parte, el periodista aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por lo sucedido y señaló que, según su percepción, se trató de una decisión equivocada de quienes estaban a cargo de su protección.

Más tarde, en el ciclo conducido por Marcela Tauro, Cora de Barbieri se comunicó con la madre de Tini para conocer si la cantante y su familia estaban al tanto del episodio. Ante la consulta, explicó cómo funciona el esquema de seguridad que acompaña a la artista en determinadas ocasiones. "Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows. Son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto", aclaró.

Cómo fue la romántica declaración en vivo de Martín Salwe a su novia Justina

Martín Salwe vive días intensos en Estados Unidos, donde se encuentra instalado por la cobertura del Mundial 2026 para América TV. Sin embargo, su presente no solo está marcado por lo laboral: en las últimas horas presentó públicamente a su pareja, Justina, quien viajó al país norteamericano para acompañarlo en sus compromisos televisivos, tanto en SQP, PEA y el resto de la programación del canal.

Después de aparecer juntos en esos ciclos, este martes fue el turno de Intrusos. Desde una playa de Miami, Salwe salió en vivo para dialogar con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el panel, y aprovechó el móvil para entrevistar a Justina, que se sumó al intercambio con naturalidad, como una turista disfrutando de la costa.

El clima distendido derivó en un momento divertido y revelador. Justina contó que lo que más la conquistó de Martín fue su simpatía y la energía que transmite. Pero también dejó al descubierto un detalle: hasta ese instante, él nunca le había hecho la pregunta formal de si quería ser su novia.

La confesión generó reacción inmediata en el estudio. Los conductores y panelistas alentaron al periodista para que aprovechara la ocasión y oficializara la relación en vivo. Ante la insistencia, Salwe explicó: “Mucho tiempo compartido juntos. Y para mí ya estábamos de novios. Bueno, claro... me faltaba la formalidad”. La respuesta de Justina fue clara y con picardía: “O sea, yo quiero la pregunta”, dijo entre risas desde la reposera frente al mar.

Fue entonces cuando Martín recordó que la fecha quedaría marcada como el aniversario de la pareja, el 30 de junio, y admitió que todo había surgido de manera inesperada: “Estaba fuera de los planes”, confesó antes de animarse a dar el paso definitivo.

Con el aliento de Lussich, Pallares y todo el equipo, miró a Justina y expresó: Ya te dije todo, ya sabés todo lo que siento, pero quiero preguntarte: ‘¿Querés ser mi novia?’”. Una breve interrupción obligó a repetir la propuesta, y la respuesta de ella fue inmediata: “Sí, obvio”.

El romántico momento se selló con un beso apasionado frente a las cámaras, mientras desde el piso celebraban con aplausos. Así, la declaración quedó inmortalizada en vivo y marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Martín Salwe.

     

 

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