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Tras los dichos de Manuel sobre Messi, Santiago del Moro hizo un fuerte llamado de atención en Gran Hermano

En plena cena de nominados de Gran Hermano, Santiago del Moro se refirió a la polémica por los comentarios de Manuel sobre Lionel Messi y les pidió respeto a todos los participantes.

12 jul 2026, 22:56
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santiago del moro
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La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se hizo sentir dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Durante la tradicional cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó el clima de euforia por el triunfo ante Suiza para felicitar al equipo, pero también para dejar un claro mensaje a los participantes luego de la controversia que se generó por los comentarios de Manuel sobre Lionel Messi.

Con todos los jugadores reunidos alrededor de la mesa, el conductor celebró el nuevo paso de la Albiceleste en la Copa del Mundo e invitó a los participantes a sumarse al festejo. "Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales", expresó Del Moro.

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La emoción por el sufrido triunfo no tardó en aparecer entre los participantes. "Qué manera de sufrir", comentó una de las jugadoras, reflejando el sentir de muchos hinchas. Del Moro coincidió con esa sensación, aunque inmediatamente aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje que no pasó inadvertido y que muchos interpretaron como una referencia a la polémica que había estallado en las redes sociales por las declaraciones de Manuel sobre el capitán de la Selección.

"Qué manera de sufrir, por favor", respondió el conductor antes de agregar: "Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal".

Tras las palabras del conductor, Emanuel tomó la palabra y se mostró de acuerdo con el planteo. "Sí, la verdad", respondió brevemente.

El comentario de Del Moro llegó después del fuerte revuelo que provocaron los dichos de Manuel sobre Messi, un episodio que generó numerosas críticas en las redes sociales.

Cuáles fueron las polémicas frases de Manuel sobre Messi en Gran Hermano que desataron una ola de críticas

Una charla futbolera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Mientras los jugadores analizaban el ajustado triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Manuel lanzó una serie de frases sobre Lionel Messi que no pasaron desapercibidas y despertaron una ola de críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el participante comparó el rendimiento del capitán con el que había mostrado en la Copa del Mundo de Qatar. En diálogo con Yipio, expresó: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”.

La respuesta fue inmediata. Su compañera lo interrumpió para defender al rosarino y replicó: “No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol”.

Lejos de dar por cerrada la discusión, Manuel insistió en su postura y volvió a marcar diferencias entre ambas versiones del capitán argentino. “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”, sostuvo con firmeza.

El debate, sin embargo, no se limitó al análisis futbolístico. Minutos después surgió una pregunta hipotética: ¿presenciar una final del Mundial con Argentina levantando la copa o quedarse con el premio mayor del reality? La respuesta del participante volvió a generar sorpresa: “Prefiero ganar Gran Hermano”, dijo sin dudar.

Sus declaraciones no tardaron en salir de la casa y multiplicarse en X, donde cientos de usuarios reaccionaron con dureza. Los mensajes más virales apuntaron tanto a sus opiniones sobre Messi como a su actitud frente al Mundial. “Este tipo es un idiota, pretende ser actor con esa voz gangosa”; “Por favor, saquen a este gangoso, no es un jugador, es un inútil que lo único que hace es cocinar y defender a dos vacas lecheras”; “Manuel es un idiota que no sabe nada de nada. Es una ojota, no sirve para ningún deporte”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.

     

 

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