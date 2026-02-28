Bombazo: las fotos de un famoso cantante cenando con una influencer en un restaurante porteño

Tiago PZK y su novia 2

Además de publicar fotos de ambos juntos y a cara descubierta, Mazzone fue más allá y sumó pruebas para respaldar la versión. Por un lado, mostró que se siguen mutuamente en Instagram y, por otro, aseguró que la joven de las imágenes es definitivamente Agustina, ya que un tatuaje visible en su cuerpo coincide con el que ella luce en otras publicaciones.

Tiago PZK y su novia 3

Tiago PZK y su novia 4

Tras un tiempo soltero tras su ruptura con Belén Negri luego de tres años de relación que terminó en 2025, parece que Tiago habría vuelto a apostar al amor.

Qué anunció Tiago PZK

Tiago PZK volvió a quedar en el centro de la escena digital tras compartir un fuerte mensaje reflexivo que no pasó desapercibido en el ambiente musical. Sus palabras, publicadas en sus cuentas oficiales, despertaron todo tipo de interpretaciones y sembraron dudas entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si se avecina una nueva etapa en su carrera.

Sin embargo, lejos de anunciar un retiro o una despedida, el artista dejó entrever que está atravesando un profundo proceso de revisión personal y profesional. En su descargo, expuso que ya no se siente representado por ciertos códigos y dinámicas que predominan en la industria actual, y que esa sensación lo llevó a hacer una pausa para reconectar con su esencia.

“Hace tiempo que mi música no representa lo que soy. Mucho tiempo me falté a mí mismo y a mis valores para hacer lo que complace al resto en vez de a mí. A partir de ahora, cada canción que saque va a ser de Tiago. Del verdadero Tiago. No el de las fotos de plástico y luces de colores", escribió en un primer posteo en sus historias de Instagram.

Tiago PZK

En un segundo mensaje, profundizó su malestar y fue todavía más directo al referirse al ambiente que lo rodea: “ La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido. Yo vengo de un mundo real; mi sufrimiento de wacho nunca me lo sanó el cuento de la fama. Hoy en mi mesa solo come el que me vio teniendo hambre, y agradezco porque hoy en día sobra donde en algún momento faltó".