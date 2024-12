⁠Rompió el silencio: Iván Marcone habló sobre la escandalosa pelea con un hincha de Independiente

Pese a la tensión generada por el episodio, el club no sancionó a Marcone, quien asumió su error y se enfocó en su rol dentro del equipo.

En el partido contra Central Córdoba, el arquero Rodrigo Rey celebró uno de los goles junto a Marcone, un gesto que no pasó desapercibido. Sobre este apoyo, el capitán del Rojo expresó: "Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con ellos. Estamos todos unidos, con Rodri, con Mancu. Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos".

El mediocampista valoró el respaldo de sus compañeros, especialmente en momentos difíciles: "Siempre que al de al lado le pasa algo estamos para acompañarlo y darle fuerzas. Ellos estuvieron ahí, y eso es algo que agradezco mucho".

Con contrato hasta diciembre de este año, el futuro de Marcone en Independiente sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, el jugador parece decidido a dejar todo en la cancha y mantener al plantel enfocado en sus objetivos.