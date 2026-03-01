El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y está de regreso a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela

nahuel gallo afa

En aquel momento, luego de días de incertidumbre sobre su paradero y del reclamo de sus allegados para que interviniera el Gobierno argentino, las autoridades del país caribeño informaron que estaba alojado en el penal El Rodeo I.

La detención de Nahuel Gallo

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.

Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces, permanecía incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.