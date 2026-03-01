En vivo Radio La Red
Actualidad
Venezuela
Nicolás Maduro
Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y está de regreso a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino detenido por el regimen de Nicolás Maduro estuvo detenido en la temible prisión de El Rodeo I, donde sufrió incomunicación, torturas psicológicas y un régimen de terror.

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y está de regreso a la Argentina tras 400 días detenido en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y está de regreso a la Argentina tras 400 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por el gobierno venezolano, tras permanecer desde diciembre de 2024, un total de 448 días, detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro.

Leé también Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo en Venezuela
Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo 1 en Venezuela. 

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su mujer María Alexandra Gómez a través de las redes, donde también extendió su agradecimiento.

mujer nahuel gallo

El avión en el que está de vuelta Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “el Chiqui” Tapia. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió un comunicado oficial al respecto de la liberación del gendarme.

Este domingo al mediodía comenzaron a circular versiones sobre su liberación y un eventual regreso a la Argentina. Con el correr de las horas, la noticia fue confirmada oficialmente. Más temprano, su esposa, María Alexandra Gómez, había señalado: “A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”.

nahuel gallo afa

En aquel momento, luego de días de incertidumbre sobre su paradero y del reclamo de sus allegados para que interviniera el Gobierno argentino, las autoridades del país caribeño informaron que estaba alojado en el penal El Rodeo I.

La detención de Nahuel Gallo

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.

Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces, permanecía incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.

