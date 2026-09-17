El sorpresivo mensaje de Lionel Messi a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

Argentina pelea en lo más alto del medallero

La delegación argentina se ubica en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hasta el momento, Brasil lidera la clasificación con 117 medallas, distribuidas en 41 de oro, 43 de plata y 33 de bronce.

Argentina acumula 101 preseas, con 31 medallas doradas, 28 plateadas y 42 de bronce. Entre los últimos logros argentinos se destacan las actuaciones de Santino Menín y Rodrigo Enríquez, quienes conquistaron la medalla de oro en remo, en la categoría doble peso ligero masculino. Además, Fernanda Russo obtuvo la presea dorada en tiro con rifle de aire, sumando otro triunfo para la delegación nacional.

Fernanda Russo en la historia del tiro deportivo en los Juegos Sudamericanos. En Santa Fe logró el oro, como en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. (Foto: Prensa COA)

Los atletas argentinos que buscan seguir sumando medallas

Con varias disciplinas todavía en competencia, Argentina continúa su participación en los Juegos Suramericanos con el objetivo de ampliar su cosecha de medallas.

El mensaje de Messi se convirtió en un gesto de respaldo para los deportistas que representan al país en Santa Fe y que buscan alcanzar nuevos podios en la competencia regional.