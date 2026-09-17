El sorpresivo mensaje de Lionel Messi a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

Lionel Messi saludó a los deportistas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y les envió un mensaje de apoyo por su desempeño en la competencia internacional. “Todo lo mejor", dijo el subcampeón del Mundo.
El subcampeón del Mundo con la Selección le brindó su apoyo a los deportistas que representan al país en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.
Lionel Messi sorprendió con un mensaje a los atletas argentinos. (Foto: captura)
Lionel Messi saludó a los deportistas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y les envió un mensaje de apoyo por su desempeño en la competencia internacional. “Todo lo mejor", dijo el subcampeón del Mundo.
A través de un video difundido en las redes sociales oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, el capitán de la Selección argentina felicitó a quienes ya compitieron y a los atletas que consiguieron medallas en las primeras jornadas. “Hola a todos, quería mandarles un saludo grande a todos los que participan de los Juegos Suramericanos. A los que ya compitieron, felicitar a todos los que lo hicieron, a los que ganaron medallas”, expresó Messi.
Además, el delantero del Inter Miami les deseó éxitos a los representantes argentinos que todavía deben participar en sus respectivas disciplinas. “Quiero desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron, que lo harán recién ahora. Desearles todo lo mejor y mandarles un abrazo grande”, agregó el rosarino.
El mensaje de Messi llegó pocos días después de que el futbolista argentino celebrara un nuevo título con el Inter Miami. El equipo estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul de México en la final de la Campeones Cup, con una actuación destacada del campeón del mundo: convirtió un gol y además aportó una asistencia.
La delegación argentina se ubica en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hasta el momento, Brasil lidera la clasificación con 117 medallas, distribuidas en 41 de oro, 43 de plata y 33 de bronce.
Argentina acumula 101 preseas, con 31 medallas doradas, 28 plateadas y 42 de bronce. Entre los últimos logros argentinos se destacan las actuaciones de Santino Menín y Rodrigo Enríquez, quienes conquistaron la medalla de oro en remo, en la categoría doble peso ligero masculino. Además, Fernanda Russo obtuvo la presea dorada en tiro con rifle de aire, sumando otro triunfo para la delegación nacional.
Con varias disciplinas todavía en competencia, Argentina continúa su participación en los Juegos Suramericanos con el objetivo de ampliar su cosecha de medallas.
El mensaje de Messi se convirtió en un gesto de respaldo para los deportistas que representan al país en Santa Fe y que buscan alcanzar nuevos podios en la competencia regional.