A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REPERCUSIONES

El inesperado mensaje del papá de Titi tras quedar fuera de Gran Hermano: "Nunca necesitaste..."

Tras la eliminación de Titi en Gran Hermano Generación Dorada, un mensaje de su padre revolucionó las redes: sus palabras fueron tomadas por los fans como críticas dirigidas a varios frentes.

23 jun 2026, 10:37
Banner seguínos en google Primicias Ya
El inesperado mensaje del papá de Titi tras quedar fuera de Gran Hermano: “Nunca necesitaste...”

El inesperado mensaje del papá de Titi tras quedar fuera de Gran Hermano: “Nunca necesitaste...”

El inesperado mensaje del papá de Titi tras quedar fuera de Gran Hermano: “Nunca necesitaste...”

El inesperado mensaje del papá de Titi tras quedar fuera de Gran Hermano: “Nunca necesitaste...”

La eliminación de Titi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) este unes por la noche provocó una verdadera ola de repercusiones entre los seguidores del reality. Mientras una parte del público festejó que Sol continuara en competencia, otro sector expresó su enojo, denunció un supuesto fraude y apuntó contra la producción por una presunta intervención en el resultado de la votación.

En medio de la polémica, quien decidió romper el silencio fue Iván Tcherkaski, el padre de la participante, con un mensaje en redes sociales que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Leé también

La fuerte revelación de Titi Tcherkaski sobre Manu al salir de la casa de Gran Hermano

La fuerte revelación de Titi Tcherkaski sobre Manu al salir de la casa de Gran Hermano

A través de una emotiva publicación dedicada a su hija desde su cuenta de Instagram, el hombre destacó el recorrido que su hija tuvo dentro de la casa más famosa del país y puso el foco en la autenticidad que, según él, mantuvo durante toda su estadía.

"Entraste a Gran Hermano y durante cuatro meses fuiste vos. No inventaste un personaje para gustar, para durar más o para acomodarte a lo que esperaban los demás de vos. Fuiste Titi: inteligente, divertida, solidaria, compañera, frontal y, muchas veces, incómoda para quienes prefieren los grises. Y eso es lo que más orgullo me da", escribió el papá de Catalina, nombre real de la exjugadora.

Más adelante, reconoció sin filtros que este tipo de formatos televisivos jamás estuvieron entre sus preferencias. Sin embargo, admitió que la experiencia de su hija le permitió comprobar algo que siempre tuvo claro sobre ella. Según expresó, su paso por el programa sirvió para ratificar los valores y la personalidad que la caracterizan.

Pero el mensaje no quedó solo en elogios. También incluyó frases que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a determinadas actitudes que se vieron dentro del reality.

"En un lugar donde muchas veces parece que la maldad, el maltrato, el desprecio y el odio generan más ruido, vos nunca necesitaste entrar en esa sintonía para hacerte notar. Nunca dejaste de ser vos ni negociaste los valores que tratamos de transmitirte como familia", sostuvo.

Además, resaltó la importancia del cariño recibido por parte del público y dejó una reflexión sobre lo que considera el verdadero triunfo.

"El amor de la gente no se compra ni se exige, se gana", afirmó, antes de remarcar que para él su hija obtuvo algo mucho más importante que la victoria en el certamen. "Estoy profundamente orgulloso de la persona que entró a esa casa, pero mucho más orgulloso todavía de la que hoy sale porque sos la misma pero con más experiencia, más exposición y seguramente con muchos aprendizajes, pero con tu esencia intacta".

La publicación no tardó en viralizarse y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo. Entre los comentarios, numerosos usuarios coincidieron en destacar la sinceridad de las palabras de Iván Tcherkaski, al punto de considerar que se trató de uno de los mensajes más genuinos que dejó esta edición de Gran Hermano.

Para quiénes fueron los dardos de Titi antes de irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió con una carga de tensión constante, emociones cruzadas y un desenlace que promete repercusiones en la convivencia. En un mano a mano clave de la temporada, Titi y Solange quedaron frente a frente en una definición que mantuvo en suspenso tanto a la casa como al público.

Pasadas las 23.30, Santiago del Moro ingresó de manera virtual para anunciar la decisión del público. Tras unos segundos de expectativa, el conductor confirmó que Titi debía abandonar el juego, cerrando así su participación en la competencia.

El impacto fue inmediato. Mientras Yipio, Manuel, Juanicar y Andrea del Boca mostraron tristeza y desazón por la salida de su compañera, en el otro sector de la casa se vivió lo contrario: Cinzia y Charlotte Caniggia celebraron con euforia la continuidad de Solange.

Antes de irse, Titi se despidió de cada uno y recibió palabras de aliento de Andrea: "Rompela afuera, Titi". Ya en la recta final, dejó un mensaje que generó ruido: "Los amo a algunos, no a todos" y agregó: "Los quiero y espero que Manu, Andrea, Juan y Yipio lleguen lo más lejos posible, que lo ganen. Siempre dije qué tipo de juego no tolero, no me gusta, lo mantengo y hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas jugando", disparó picante.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto