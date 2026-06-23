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Adabel Guerrero se mostró junto a su nuevo novio por primera vez: "Tenemos..."

Tras separarse de Martín Lamela, Adabel Guerrero se mostró en público por primera vez con Rodrigo Alenaz y se refirieron al momento que atraviesan juntos.

23 jun 2026, 10:50
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Adabel Guerrero y Martín Lamela confirmaron su separación hace poco más de un mes tras 17 años en pareja y una hija en común, Lola.

La bailarina y actriz se mostró en público por primera vez con Rodrigo Alenaz, el empresario con quien fue vinculada hace un tiempo tras conocerse de su separación.

Los dos se mostraron juntos viendo el espectáculo Drácula II Resurrección y por más que evitaron llamar la atención de los medios al llegar al Hipódromo de San Isidro separados fueron consultados por la prensa.

“Estamos viendo el espectáculo. Sí, todo bien los dos”, indicó Rodrigo en charla con LAM (América Tv). Y respecto a si le cuesta la exposición mediática señaló: “No, no, yo tranquilo. Esta prensa no la manejo yo”.

“Tenemos vida normal”, precisó con prudencia el empresario al ser consultado si con Adabel Guerrero están oficialmente de novios.

"En el momento fue incómodo pero lo manejé siempre tranquilo", añadió sobre el ruido mediático que generó la separación de ella y los rumores que los vinculaba.

Y dejó en claro que no tuvo ningún dialogó con Martín Lamela, ex marido de Adabel: “No tengo nada que aclarar".

Qué dijo Adabel Guerrero de su relación con Rodrigo Alenaz y su separación de Martín Lamela

Luego, Adabel Guerrero habló también sobre su vúculo con Rodrigo Alenaz y dejó en claro su malestar por las preguntas de los periodistas a él.

“No es algo que me ponga cómoda todavía. O sea, vinimos separados y la idea era irnos separados, pero sí compartir el espectáculo porque a ambos nos gusta. Me parece que todavía falta un poco para hacer una nota juntos”, sostuvo la actriz y bailarina sobre por qué optaron por hablar ante las cámaras en distintos momentos.

Y en ese sentido apuntó: “Igual no está bueno que lo vayan a agarrar a él porque en todo caso las notas me las tienen que hacer a mí, no a él”.

“Estamos conociéndonos. Novios es un título que lo dice el tiempo también, ¿no?”, se sinceró sobre el presente de la relación y la cautela al momento de ponerle un rótulo al vínculo.

Y en cuanto a su separación de Lamela, comentó: "Martín tiene su departamento, yo no me mudé".

     

 

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