Boca visita a Instituto en Córdoba por el Clausura con el objetivo de seguir sumando de a tres

Boca visita a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12º de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
La Gloria, líder de la Zona A, buscará hacerse fuerte en casa ante el Xeneize, que llega en alza y quiere seguir sumando victorias importantes.
Foto: archivo
Boca visita a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12º de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.