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Fecha 12º

Boca visita a Instituto en Córdoba por el Clausura con el objetivo de seguir sumando de a tres

La Gloria, líder de la Zona A, buscará hacerse fuerte en casa ante el Xeneize, que llega en alza y quiere seguir sumando victorias importantes.

Foto: archivo

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Boca visita a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12º de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

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Rodolfo Arruabarrena.
El Kempes albergará las hinchadas de Instituto y de Boca. (Foto: archivo)

El Kempes albergará las hinchadas de Instituto y de Boca. (Foto: archivo)

Formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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