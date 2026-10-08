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El sentido recuerdo de Boca a un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: "Siempre habrá..."

Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su fallecimiento con un video en redes. El repaso de sus tres ciclos y su legado.

El sentido recuerdo de Boca a un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: Siempre habrá...

El club de La Ribera difundió este jueves una conmovedora publicación en sus plataformas oficiales con el objetivo de honrar la memoria de Miguel Ángel Russo al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. A través de sus canales digitales, la institución subió un material audiovisual de homenaje que repasa los pasajes más gloriosos e icónicos de su trayectoria al frente del primer equipo.

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Leandro Paredes. 

El video institucional reúne una compilación de imágenes que abarcan la totalidad de las etapas en las que el director técnico lideró al plantel profesional. La secuencia fotográfica inicia con las postales de la conquista de la Copa Libertadores en 2007 y recorre su camino hasta llegar a las últimas imágenes registradas en el banco de suplentes durante la temporada 2025. Junto a la pieza en Instagram, la cuenta oficial de la entidad acompañó la publicación con la frase: “Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”.

Cuántas etapas tuvo Miguel Ángel Russo como director técnico de Boca y qué títulos ganó

A lo largo de su carrera como entrenador, Russo estuvo al frente del equipo en tres periodos diferentes:

  • Primer ciclo (2007): Asumió el cargo y conquistó la Copa Libertadores 2007, certamen que permanece como el último título continental obtenido por el club de La Ribera. Cerró esa etapa a fines de ese año tras disputar la final del Mundial de Clubes ante el Milan.

  • Segundo ciclo (2020-2021): Retornó a la conducción técnica en 2020 y sumó tres bordados oficiales a la vitrina del club. Se consagró campeón de la Superliga 2019/20 tras una definición mano a mano en la última fecha frente a River, obtuvo la Copa Diego Maradona en ese mismo año y ganó la Copa Argentina en 2021.

  • Tercer ciclo (2025): Arribó a mediados de año tras su paso por San Lorenzo para conducir al equipo en el Mundial de Clubes, permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento en octubre del año pasado.

Por qué Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en los hinchas de Boca

Más allá de la cosecha de campeonatos conseguida en el banco de suplentes, la figura de Miguel Ángel Russo construyó un lazo indestructible con los simpatizantes xeneizes por su calidez humana y su comportamiento profesional. La comunidad azul y oro lo recuerda permanentemente no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su don de gente, su amabilidad y la sonrisa permanente que exhibió al representar el escudo de Boca en cada lugar que le tocó ocupar.

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