El sentido recuerdo de Boca a un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: "Siempre habrá..."

con se paga ∞ Miguel . https://t.co/yfGeOY0YcD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026

El video institucional reúne una compilación de imágenes que abarcan la totalidad de las etapas en las que el director técnico lideró al plantel profesional. La secuencia fotográfica inicia con las postales de la conquista de la Copa Libertadores en 2007 y recorre su camino hasta llegar a las últimas imágenes registradas en el banco de suplentes durante la temporada 2025. Junto a la pieza en Instagram, la cuenta oficial de la entidad acompañó la publicación con la frase: “Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”.