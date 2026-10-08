El sentido recuerdo de Boca a un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: "Siempre habrá..."

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Primer ciclo (2007): Asumió el cargo y conquistó la Copa Libertadores 2007, certamen que permanece como el último título continental obtenido por el club de La Ribera. Cerró esa etapa a fines de ese año tras disputar la final del Mundial de Clubes ante el Milan.
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Segundo ciclo (2020-2021): Retornó a la conducción técnica en 2020 y sumó tres bordados oficiales a la vitrina del club. Se consagró campeón de la Superliga 2019/20 tras una definición mano a mano en la última fecha frente a River, obtuvo la Copa Diego Maradona en ese mismo año y ganó la Copa Argentina en 2021.
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Tercer ciclo (2025): Arribó a mediados de año tras su paso por San Lorenzo para conducir al equipo en el Mundial de Clubes, permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento en octubre del año pasado.
Por qué Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en los hinchas de Boca
Más allá de la cosecha de campeonatos conseguida en el banco de suplentes, la figura de Miguel Ángel Russo construyó un lazo indestructible con los simpatizantes xeneizes por su calidez humana y su comportamiento profesional. La comunidad azul y oro lo recuerda permanentemente no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su don de gente, su amabilidad y la sonrisa permanente que exhibió al representar el escudo de Boca en cada lugar que le tocó ocupar.