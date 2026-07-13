En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Noruega
VIOLENCIA EN LAS REDES

Mundial 2026: los despiadados mensajes contra Sorloth por la eliminación de Noruega

Lena Selnes es la pareja y madre de los dos hijos del delantero noruego Alexander Sorloth. Denunció desde su cuenta de Instagram lo que tienen que padecer en las redes sociales solo porque el jugador tomó una mala decisión en una jugada clave del partido contra Inglaterra.

Banner Seguinos en google DESK
La pereja del jugador Sorloth de Noruega denunció lo que sucede desde que no dio un pase a su compañero Haalland. (Foto: Cuenta de Instagram de Lena Selnes).

La pereja del jugador Sorloth de Noruega denunció lo que sucede desde que no dio un pase a su compañero Haalland. (Foto: Cuenta de Instagram de Lena Selnes).

"Suicidate, idiota". Ese es uno de los miles de mensajes hirientes y amenazantes que recibe Alexander Sorloth, el delantero de Noruega. Sólo porque no le pasó la pelota al astro Erling Haaland en un contraataque que podría haber puesto por 2 a 0 en ventaja a su seleccionado en el pase a semifinales contra Inglaterra.

Leé también Alerta máxima en Inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con Noruega
alerta maxima en inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con noruega

Sorloth prefirió intentar marcar él, pero se complicó y le sacaron la pelota. Inglaterra empató y luego ganó en tiempo suplementario. Las redes sociales, se inundaron de mensajes agresivos y descalificadores por su violencia contra el jugador que, simplemente, se equivocó.

La eliminación de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un fuerte impacto fuera de la cancha. Lena Selnes, pareja del delantero Alexander Sorloth, denunció públicamente una ola de mensajes de odio y amenazas que recibió el futbolista después de la derrota por 2-1 en tiempo suplementario.

Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia el delantero del Atlético de Madrid y compañero de Julián Álvarez en el Atlético Madrid. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Selnes compartió capturas de pantalla con algunos de los mensajes recibidos, entre ellos insultos y publicaciones en las que incluso le pedían al jugador que se quitara la vida.

La reacción generó una fuerte condena dentro del seleccionado noruego. El entrenador Stale Solbakken calificó los ataques como "trágicos" y lamentó que los futbolistas deban convivir con este tipo de situaciones. Además, recomendó a sus dirigidos mantenerse alejados de las redes sociales en momentos de alta tensión emocional.

Sorloth también salió a defender su decisión. Explicó que su intención inicial era asistir a Haaland, pero aseguró que el defensor inglés John Stones cerró la línea de pase y lo obligó a buscar la definición personal.

El episodio volvió a abrir el debate sobre el nivel de agresividad que enfrentan los deportistas en las plataformas digitales. Un error, una mala decisión o una derrota pueden convertir a un jugador en blanco de campañas de hostigamiento que muchas veces exceden por completo los límites del deporte.

La FIFA ya había adelantado que tenía detectado a miles de usuarios que destilaban odio y violencia por las redes y que actuará legalmente contra ellos. Este sea, seguramente, el ejemplo que debe ser utilizado para dar un mensaje universal contra la violencia impune en las redes sociales.

Una ola de mensajes violentos contra Sorloth

La pareja de Sorloth decidió poner las cosas en blanco sobre negro. Gracias a la mujer, cualquier persona puede ver los mensajes hirientes y agresivos en las redes. Los insultos van mucho más allá que un fuerte reclamo por no pasar la pelota ó "jugársela solo para él", como muchas veces hacen los goleadores.

Los mensajes contra el delantero noruego. No son reproches. Son insultos y amenazas que rayan en lo delictivo. (Foto: Instagram de Sorloth)

Los mensajes contra el delantero noruego. No son reproches. Son insultos y amenazas que rayan en lo delictivo. (Foto: Instagram de Sorloth)

Algunos de los que recopiló la mujer de Sorloth dicen:

  • "Decile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado."
  • "Por favor, suicidate, idiota."
  • "Lo voy a matar."
  • "Que te jodan. Deberías llevarte a tu novio e irte a morir. Esa es la única salida."
  • "Lo van a matar." (o "Va a terminar muerto").
  • "Tu marido es gay."
  • "Ojalá ustedes dos exploten y se quemen lentamente en un helicóptero."

En la parte superior, Lena escribió: "El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también mucho odio. En realidad no quería darle difusión a esto, pero siento que es necesario después de comentarios como estos."

En su cuenta de Instagram, la pareja de Sorltoh asumió su defensa por los insultos y amenazas que reciben. (Foto: Cuenta de Instagram de Selnes)

En su cuenta de Instagram, la pareja de Sorltoh asumió su defensa por los insultos y amenazas que reciben. (Foto: Cuenta de Instagram de Selnes)

Y debajo deja un mensaje que debe ser atendido:"Espero que todos piensen un poco más antes de hacer comentarios como estos, sea cual sea la situación."

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Noruega Odio Violencia Redes sociales Inglaterra
Notas relacionadas
Inglaterra venció a Noruega en el alargue y se metió en las semifinales del Mundial 2026
Polémica: Noruega reclamó que la pelota pegó en un cable de la cámara antes del empate de Inglaterra
"Lo vamos a mandar a dormir a Messi": la picante frase de un histórico de Inglaterra antes de la semifinal

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar