Mundial 2026: los despiadados mensajes contra Sorloth por la eliminación de Noruega

La reacción generó una fuerte condena dentro del seleccionado noruego. El entrenador Stale Solbakken calificó los ataques como "trágicos" y lamentó que los futbolistas deban convivir con este tipo de situaciones. Además, recomendó a sus dirigidos mantenerse alejados de las redes sociales en momentos de alta tensión emocional.

Sorloth también salió a defender su decisión. Explicó que su intención inicial era asistir a Haaland, pero aseguró que el defensor inglés John Stones cerró la línea de pase y lo obligó a buscar la definición personal.

El episodio volvió a abrir el debate sobre el nivel de agresividad que enfrentan los deportistas en las plataformas digitales. Un error, una mala decisión o una derrota pueden convertir a un jugador en blanco de campañas de hostigamiento que muchas veces exceden por completo los límites del deporte.

La FIFA ya había adelantado que tenía detectado a miles de usuarios que destilaban odio y violencia por las redes y que actuará legalmente contra ellos. Este sea, seguramente, el ejemplo que debe ser utilizado para dar un mensaje universal contra la violencia impune en las redes sociales.

Una ola de mensajes violentos contra Sorloth

La pareja de Sorloth decidió poner las cosas en blanco sobre negro. Gracias a la mujer, cualquier persona puede ver los mensajes hirientes y agresivos en las redes. Los insultos van mucho más allá que un fuerte reclamo por no pasar la pelota ó "jugársela solo para él", como muchas veces hacen los goleadores.

Los mensajes contra el delantero noruego. No son reproches. Son insultos y amenazas que rayan en lo delictivo. (Foto: Instagram de Sorloth)

Algunos de los que recopiló la mujer de Sorloth dicen:

"Decile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado."

"Por favor, suicidate, idiota."

"Lo voy a matar."

"Que te jodan. Deberías llevarte a tu novio e irte a morir. Esa es la única salida."

"Lo van a matar." (o "Va a terminar muerto").

(o "Va a terminar muerto"). "Tu marido es gay."

"Ojalá ustedes dos exploten y se quemen lentamente en un helicóptero."

En la parte superior, Lena escribió: "El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también mucho odio. En realidad no quería darle difusión a esto, pero siento que es necesario después de comentarios como estos."

En su cuenta de Instagram, la pareja de Sorltoh asumió su defensa por los insultos y amenazas que reciben. (Foto: Cuenta de Instagram de Selnes)

Y debajo deja un mensaje que debe ser atendido:"Espero que todos piensen un poco más antes de hacer comentarios como estos, sea cual sea la situación."