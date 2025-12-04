En vivo Radio La Red
TENSIÓN EN MCLAREN

Se encendió el conflicto en McLaren antes del GP final: la tensa conferencia entre Norris, Piastri y Verstappen

A días de la definición del título de Fórmula 1 en Abu Dhabi, una pregunta sobre órdenes de equipo desencadenó un momento de tensión entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

La Fórmula 1 llega a su punto máximo de tensión en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Con tres pilotos separados por apenas 16 puntos y un título que puede definirse por mínimos detalles, el último Media Day de la temporada dejó una escena que encendió a todo el paddock: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen compartieron una conferencia de prensa que terminó revelando una interna inesperada dentro de McLaren.

El equipo británico llega con dos pilotos en plena lucha por el campeonato. Norris es el líder con 408 puntos, seguido de Verstappen con 396 y Piastri con 392. Una diferencia tan ajustada que convierte cada gesto, cada palabra y cada estrategia en un elemento determinante. En ese contexto, una pregunta sobre posibles órdenes de equipo modificó por completo el clima de la sala.

¿Qué dijo Norris para que estallara la tensión?

Cuando un periodista consultó si McLaren había hablado de una posible ayuda entre compañeros para asegurar el campeonato, Norris no esquivó la incomodidad. Su respuesta dejó expuesto que el tema nunca había sido discutido internamente.

“No se ha hablado de ello. A mí me encantaría, pero no se habló. No sé… pregúntenle a Oscar si me dejaría pasar. Yo sí lo haría, porque soy así”, lanzó, dejando flotando una mezcla de sinceridad y presión pública. Acto seguido, aclaró: “No quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa”.

La cámara hizo un paneo inmediato hacia Piastri, que respondió con una sonrisa tensa, casi incómoda. Su contestación fue sorprendentemente fría: “No es algo que hayamos hablado. Hasta que no sepa qué se espera de mí… no tengo una respuesta”.

Ese intercambio, apenas unos segundos, alcanzó para encender todas las alarmas: McLaren llega a la definición con dos pilotos que compiten entre sí por el mismo título y con una conversación clave —órdenes de equipo— aparentemente ausente.

Cómo reaccionó Verstappen mientras estallaba la interna de McLaren

Mientras la tensión crecía entre los pilotos del equipo inglés, Verstappen se mantuvo ajeno a todo. Observó la escena desde un costado con una tranquilidad llamativa, casi irónica, considerando que está a 12 puntos del líder y con chances reales de recuperar el título.

Cuando le preguntaron cómo vivió los días entre Qatar y Abu Dhabi, respondió con total naturalidad: “Pasé tiempo con mi hija, planeando algunas cosas para GT3 el año que viene… todo bastante sencillo”. Y dejó en claro su mentalidad: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder. Estar peleando por el título ya es una ventaja”.

Su actitud contrastó de forma evidente con el clima tenso de McLaren. Mientras Norris y Piastri se esquivaban con declaraciones medidas, Verstappen se mostró cómodo, centrado y sin presión aparente.

Cómo llega cada piloto a la definición en Abu Dhabi

Norris aseguró que la preparación no difiere de la de cualquier otro fin de semana. Explicó que él y su equipo analizaron lo que no salió bien en la carrera anterior y que la ilusión es la misma de siempre.

Piastri, por su parte, contó que buscó mantener su rutina habitual: “Jugué un poco al pádel y lo tomé con normalidad”.

Pero más allá de los intentos por restarle dramatismo, el trasfondo es evidente: ambos están en su primera definición mano a mano por un título mundial y lo hacen dentro de la misma estructura. McLaren, en consecuencia, enfrenta un desafío sin precedentes en su ciclo actual.

La carrera del domingo se disputará a 58 vueltas en Yas Marina, y el escenario es claro:

  • Norris es campeón si gana o si termina por delante de Verstappen.

  • Verstappen debe ganar sí o sí, y necesita que Lando termine cuarto o peor.

  • En caso de empate, el neerlandés será campeón por tener más victorias.

  • Piastri debe ganar y esperar que Norris sea sexto o peor.

Es una definición abierta, estratégica y extremadamente sensible a cualquier error.

Qué significa esta interna para McLaren en la carrera más importante del año

La conferencia dejó una certeza: la tensión dentro del equipo ya es pública. McLaren llega a Abu Dhabi bajo presión, con el desafío de manejar una situación inédita: dos pilotos propios peleando entre sí por un título que la escudería no quiere perder.

El domingo mostrará si la tensión queda como una anécdota previa o si impactará en la pista. En un escenario donde cada punto puede definir un campeonato, la convivencia interna puede ser tan determinante como el rendimiento del auto.

La Fórmula 1 se prepara para una de las definiciones más intensas de los últimos años, y McLaren llega a ella con una interna expuesta frente al mundo. El resto dependerá de lo que ocurra cuando se apaguen las luces en Yas Marina.

