¿Se le terminó el crédito? La preocupante frase de Colapinto ante los rumores que agitan su futuro

En ese sentido, también reconoció las dificultades actuales del equipo. "Creo que hay muchos temas por resolver. Estuvimos enfocados en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave. Hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes", analizó.

Además, Colapinto contó que mantuvo una reunión con Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, aunque aclaró que no discutieron su situación personal. "No hablamos de estas cosas, pero sí, estuve hablando", explicó sobre el encuentro. Lo que sí quedó claro es que no habrá actualizaciones en los autos. "No hablamos de más mejoras con el equipo", subrayó.

El argentino también hizo referencia a los recientes problemas sufridos en el Gran Premio de Austria, donde Alpine volvió a evidenciar las dificultades técnicas que atraviesa la escudería. "Estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana", expresó con la esperanza de mejorar en la próxima cita, el Gran Premio de Silverstone.

Desde su debut en Imola, Colapinto sabe que su permanencia en la Fórmula 1 depende de sus actuaciones carrera a carrera. A pesar de no haber sumado puntos hasta el momento, sus rendimientos fueron valorados en un contexto adverso, especialmente considerando que los monoplazas de Alpine presentan desventajas mecánicas en comparación con sus rivales.

Con la mirada puesta en Silverstone y en la necesidad de mejorar el rendimiento, Colapinto apuesta por seguir creciendo en la categoría, mientras los rumores sobre su futuro siguen girando en el paddock. "Así es la Fórmula 1", repite, consciente de que las especulaciones son parte del juego, pero también decidido a construir su camino con trabajo y paciencia.