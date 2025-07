Mariana Nannis, ¿sin papeles y trabajando en una parrilla? La versión bomba que lanzó Yanina Latorre

"Cuando escuchó la voz de Gonzalo le cortó. A partir de ahí llamamos diez veces más y no atendieron", continuó Yanina. Luego, contó que su productor logró contactarla por mensaje: "Todo bien que hoy me atendiste por teléfono y estás trabajando en un restaurante, no tiene nada de malo".

La conductora también compartió parte del intercambio telefónico: "El bar se llama Lorente Rock & Sports. Le empezó a gritar al productor de una y dijo: 'son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parrilla, si yo ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla'".

Más adelante, el productor le preguntó si seguía llevando el mismo estilo de vida que en los años 90, y Nannis respondió: "Por supuesto, es más puedo gastar mucha más plata que en los 90. Tengo que cobrar un juicio millonario y estoy saliendo con un banquero suizo millonario".

Finalmente, Nannis aseguró que su presente laboral es muy distinto al que se comenta: "Yo ahora estoy trabajando en la televisión italiana, me pagan 38 mil euros por entrevista. Me pasan a buscar en avión y tengo un chofer en un Mercedes con guantes blancos esperándome".

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, sorprendió este miércoles al revelar información inédita sobre el presente de Mariana Nannis, quien estaría atravesando una etapa difícil tanto en lo personal como en lo económico.

"¿Saben cómo vive hoy Mariana Nannis?", lanzó Yanina al aire, generando expectativa. "Mariana Nannis está medio de un divorcio. No está en Argentina, está en otro país y no puede salir de ahí por deudas y denuncias", explicó la panelista.

Según detalló, la situación legal y financiera de la mediática sería crítica. "Lo único que tiene es el departamento del Faena que se lo están por rematar. De ahí echó a Melody (Luz) y al hijo a diez días del parto. Está en juicio con el consorcio. Y también tiene un departamento en Miami", enumeró Latorre.

Y continuó con más datos sobre sus propiedades: "El departamento de Miami, creo que se lo quedó ella, no lo puede mantener, lo tiene totalmente abandonado y hecho mierda".

Además, Yanina describió cómo sería la vida actual de Nannis en Europa. "Ella estaba viviendo en una casa en Marbella en muy malas condiciones, con los perros, en un barrio poco decente, con toda la ropa acumulada, cajas, montañas de tapados de piel, vivía en unas condiciones de abandono", relató.

También explicó cómo se habría originado el conflicto entre Mariana y Melody Luz. "Fue en Marbella, cuando fue de vacaciones con Alex Caniggia. Mariana tenía unos vecinos venezolanos, se ve que se hizo amiga de ellos. Y obligaba a Melody y a Alex que cuidaran al hijo del venezolano y lo llevaran de paseo. Alguien llegó a pensar que les cobraba a los venezolanos la asistencia del hijo, porque no tenía una entrada. Melody se le plantó y le dijo 'cuidalo vos, yo vine de vacaciones'", contó.

Finalmente, Latorre cerró con una frase contundente sobre la situación actual de Nannis: "Cuadro de situación: Mariana Nannis hoy está desalojada. Nunca pagó el alquiler. Y dónde vive Mariana Nannis: en la casa de los venezolanos".