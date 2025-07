La feroz respuesta de Yanina Latorre a Mariana Nannis tras sus fuertes dichos: "Sos vacía, sola e inútil"

"¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan", continuó Latorre, visiblemente molesta.

Y cerró con una frase lapidaria: "Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo".

Mariana Nannis arremetió contra Claudio Caniggia con una grave denuncia en la justicia

Mariana Nannis volvió a hablar públicamente sobre el drama que vivió junto a su ex pareja, Claudio Paul Caniggia, y apuntó contra el supuesto poder que el ex futbolista tendría dentro del sistema judicial, luego de que el juicio que los enfrenta fuera postergado la semana pasada.

La disputa legal entre la mediática y el ex delantero atraviesa uno de sus capítulos más delicados. Cada vez que Mariana brinda declaraciones, suma nuevos datos sobre el presunto maltrato que habría sufrido durante su convivencia con Caniggia, tanto en lo emocional como en lo económico. Por eso, decidió llevar su caso a la Justicia, con la esperanza de que allí se defina el desenlace de esta historia.

En una de sus recientes apariciones mediáticas, Nannis dialogó por teléfono con Ángel de Brito en el programa de streaming Ángel Responde. “Estamos en que Caniggia compró al juez, compra todo porque mi causa no va ni para atrás ni para adelante”, expresó, visiblemente molesta por la falta de avances en la causa por abuso sexual que ella misma inició. “Supuestamente pusieron una fecha de juicio y el juez le dio prioridad a Caniggia para que salga. Al golpeador y violador le dio prioridad para que salga a trabajar”, denunció, haciendo referencia a los beneficios que, según ella, habría recibido su ex.

Con evidente enojo, Mariana continuó: “A mí me pueden cag… a palos en todas partes del mundo y al tipo le dan prioridad para que trabaje. Es una locura y mi denuncia fue en Argentina porque me pasó ahí”, relató. “Tengo entradas a hospitales, pero mi hijo dice que nunca me pegó, y es normal que un golpeador nunca te pegue delante de nadie porque no quiere público, quiere a la víctima sola. Siempre fue en privado”, remarcó. Además, sumó: “Violencia verbal siempre hubo, me trataba mal delante de cualquiera y mis hijos veían lo que pasaba”.

En otro tramo de la entrevista, y en medio del distanciamiento con su hijo Alex, Nannis recordó: “Mi hijo me acompañó al programa más visto de Italia, que es el de Bárbara D'Urso, y todas las cosas que me hacía el padre, las contó y afirmaba que lo que yo decía era verdad”.