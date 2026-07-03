Icardi salió a responder furioso luego de que Yanina Latorre asegurara que La China le fue infiel

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió. Incluso sumó una ironía sobre los frecuentes viajes del exfutbolista a Estados Unidos: "Se ve que el atún no alcanza en BsAs y por Miami solo come mejor".

Para cerrar, el delantero dejó una advertencia que promete mantener vivo el escándalo. Aunque aseguró que no difundirá el supuesto material "por respeto a tu marido y a tus hijos", advirtió: "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente".

Qué dijo el supuesto amante de la China Suárez

La novela entre la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio cuando parecía que la tensión había bajado tras la controversia por el supuesto acercamiento del futbolista a Ekaterina Ojeda. En esta oportunidad, el nombre que irrumpió en la escena fue el del piloto de automovilismo Franco Deambrosi.

El conflicto estalló luego de que Yanina Latorre afirmara que la actriz habría tenido un vínculo con el joven corredor. Además, sostuvo que posee conversaciones que comprometerían a la ex Casi Ángeles.

De acuerdo con la panelista, ese material habría llegado a sus manos a través del propio Deambrosi y anticipó que será exhibido en su programa de radio de El Observador, que también se transmite por streaming.

En medio del revuelo mediático, el piloto llamó la atención con una publicación en sus redes sociales. Compartió una fotografía de un mate y un termo apoyados sobre una mesa, con un paisaje campestre y un cielo completamente despejado de fondo.

Aunque la imagen no hacía ninguna referencia explícita al escándalo, muchos usuarios la interpretaron como una reacción en plena polémica. La lectura cobró aún más fuerza después de que Latorre revelara que el jueves por la noche habló "con el de la foto", en alusión a Deambrosi, dejando entrever que el piloto conoce de primera mano todo lo que se está diciendo sobre él.

Sin hacer declaraciones públicas ni referirse directamente a las versiones que circulan, Franco optó por expresarse de manera indirecta con esa publicación. Mientras tanto, crece la expectativa por la difusión de los supuestos chats que, según adelantó Latorre, podrían abrir un nuevo frente en la relación entre la pareja.