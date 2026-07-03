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Icardi salió a responder furioso luego de que Yanina Latorre asegurara que La China le fue infiel

Luego de que Yanina Latorre afirmara que la China Suárez le habría sido infiel a Mauro Icardi, el futbolista redobló la apuesta y lanzó una feroz acusación.

3 jul 2026, 17:41
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Icardi salió a responder furioso luego de que Yanina Latorre asegurara que La China le fue infiel

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Icardi salió a responder furioso luego de que Yanina Latorre asegurara que La China le fue infiel

Lejos de dar por terminada la pelea, Mauro Icardi volvió a redoblar la apuesta. Después de dedicar buena parte del 2 de julio a responderle a Yanina Latorre con una catarata de posteos en sus redes sociales, el futbolista lanzó una nueva bomba: aseguró que tiene pruebas de las presuntas infidelidades de Diego Latorre durante sus viajes a Miami.

El nuevo capítulo del enfrentamiento se desató luego de que la conductora afirmara que la China Suárez le habría sido infiel a Icardi con Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años. Como si eso fuera poco, Yanina sostuvo que habló personalmente con el deportista sobre esa supuesta situación.

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El futbolista comenzó burlándose de la panelista y escribió: "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", para luego recordar una frase que ella mencionó ayer en SQP (América TV): "La gente se aburrió y ya no venden". Acto seguido, la chicaneó por la cobertura que le dedicó en las últimas horas: "Pero como que no si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X".

Sin embargo, la acusación más fuerte llegó después, cuando aseguró tener pruebas de una presunta infidelidad de Diego en Miami. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", lanzó, elevando aún más la tensión del enfrentamiento.

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió. Incluso sumó una ironía sobre los frecuentes viajes del exfutbolista a Estados Unidos: "Se ve que el atún no alcanza en BsAs y por Miami solo come mejor".

Para cerrar, el delantero dejó una advertencia que promete mantener vivo el escándalo. Aunque aseguró que no difundirá el supuesto material "por respeto a tu marido y a tus hijos", advirtió: "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente".

Qué dijo el supuesto amante de la China Suárez

La novela entre la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio cuando parecía que la tensión había bajado tras la controversia por el supuesto acercamiento del futbolista a Ekaterina Ojeda. En esta oportunidad, el nombre que irrumpió en la escena fue el del piloto de automovilismo Franco Deambrosi.

El conflicto estalló luego de que Yanina Latorre afirmara que la actriz habría tenido un vínculo con el joven corredor. Además, sostuvo que posee conversaciones que comprometerían a la ex Casi Ángeles.

De acuerdo con la panelista, ese material habría llegado a sus manos a través del propio Deambrosi y anticipó que será exhibido en su programa de radio de El Observador, que también se transmite por streaming.

En medio del revuelo mediático, el piloto llamó la atención con una publicación en sus redes sociales. Compartió una fotografía de un mate y un termo apoyados sobre una mesa, con un paisaje campestre y un cielo completamente despejado de fondo.

Aunque la imagen no hacía ninguna referencia explícita al escándalo, muchos usuarios la interpretaron como una reacción en plena polémica. La lectura cobró aún más fuerza después de que Latorre revelara que el jueves por la noche habló "con el de la foto", en alusión a Deambrosi, dejando entrever que el piloto conoce de primera mano todo lo que se está diciendo sobre él.

Sin hacer declaraciones públicas ni referirse directamente a las versiones que circulan, Franco optó por expresarse de manera indirecta con esa publicación. Mientras tanto, crece la expectativa por la difusión de los supuestos chats que, según adelantó Latorre, podrían abrir un nuevo frente en la relación entre la pareja.

     

 

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