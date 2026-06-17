Chechu Bonelli se quedó fuera del Mundial 2026 por un escandaloso motivo.

Como si fuera poco, en el horario en que Chechu conducía Valet Parking, Sofi Jujuy apareció al aire junto a Nacho, el exparticipante de Gran Hermano, haciendo un programa especial mundialista desde Estados Unidos. El reemplazo terminó de confirmar lo que todos sospechaban y profundizó el malestar dentro del equipo.

"Además la habían comprometido a ella para ir, todo. Y a último momento, la bajaron", insistieron en el ciclo de Yanina Latorre, dejando en claro que la decisión fue completamente sorpresiva. Chechu Bonelli, considerada una de las voces más preparadas para hablar de fútbol en el streaming, terminó mirando el Mundial desde casa mientras sus compañeros disfrutaban del torneo más importante del mundo.

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¿Qué famoso habría comparado la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich?

En medio del conflicto entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich —que involucra desde la tenencia de su perra Frida hasta cruces por mail—, trascendió un dato inesperado: quién habría comprado la casa donde la expareja convivió hasta hace un año. La bomba la tiró Marcela Tauro en Intrusos (América TV): el supuesto comprador sería nada menos que Marcelo Tinelli. La propiedad está ubicada en el Golf de Nordelta, el mismo barrio donde vive Pampita.

El dato generó de inmediato una pregunta inevitable en el panel. Rodrigo Lussich quiso saber de dónde habría sacado el dinero Tinelli, en alusión a los rumores sobre sus problemas económicos. Fue Paula Varela quien aportó el contexto: el conductor venía alquilando la casa de Pampita y, a su regreso del Mundial, se mudaría a la nueva propiedad.

La información llega en un momento de máxima exposición para todos los involucrados. Chechu debía dejar la casa familiar —tal como había anticipado Varela— y el escándalo con Cvitanich sigue sumando capítulos, con declaraciones cruzadas, polémicas en redes y un divorcio que, según el exfutbolista, ya fue firmado hace más de un año.