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Tras el aval del Banco Mundial, la Argentina busca otro respaldo clave: el BID define una garantía por US$500 millones

El directorio del organismo multilateral analiza este miércoles una herramienta que permitiría al Gobierno acceder a financiamiento privado y fortalecer las reservas. La definición llega un día después de que el Banco Mundial avalara garantías para movilizar hasta US$2000 millones en préstamos comerciales.

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El BID podría realizar otro respaldo clave para Argentina ante de los vencimientos de julio. (Foto: Ilan Goldfajn en X).

El BID podría realizar otro respaldo clave para Argentina ante de los vencimientos de julio. (Foto: Ilan Goldfajn en X).

El Gobierno espera una nueva señal de respaldo financiero internacional. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizará este miércoles la aprobación de una garantía por US$500 millones para la Argentina, una herramienta que busca facilitar el acceso del país a financiamiento privado y reforzar las reservas del Banco Central.

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La operación había sido anunciada en abril por el Ministerio de Economía y por las autoridades del organismo multilateral. Ahora deberá ser evaluada por los 14 directores ejecutivos que representan a los 48 países miembros del BID.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para mejorar las condiciones de financiamiento antes del vencimiento de compromisos por unos US$4.400 millones previsto para el 9 de julio.

En la antesala de la reunión, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, mantuvo un encuentro con el viceministro de Economía, José Luis Daza. Tras la reunión, destacó los avances económicos registrados por el país.

Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, señaló Goldfajn en su cuenta de X.

El titular del organismo agregó: “Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”.

La búsqueda de financiamiento no se limita al BID. El Gobierno también mantiene negociaciones con la CAF para obtener una garantía adicional de entre US$250 millones y US$500 millones. La propuesta será tratada por el directorio del organismo el próximo 22 de julio.

En paralelo, el Ejecutivo negocia una garantía adicional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (CAF) que oscila entre US$250 millones y US$500 millones. La iniciativa será tratada por el directorio del organismo el 22 de julio.

El respaldo que ya aprobó el Banco Mundial

La expectativa por la definición del BID llega un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un esquema de garantías destinado a respaldar a la Argentina.

Según informó la entidad, el programa permitirá movilizar hasta US$2.000 millones mediante préstamos comerciales respaldados por una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra otorgada por la MIGA.

Milei y Banga

Desde el Banco Mundial destacaron que el mecanismo apunta a mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de crédito y a reducir los costos de financiamiento.

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el organismo en un comunicado.

Aunque el Ministerio de Economía había señalado previamente que las garantías podrían facilitar financiamiento por hasta US$4.000 millones, el Banco Mundial precisó que el esquema aprobado permitirá acceder a una línea comercial de hasta US$2.000 millones, con un plazo de seis años y tres años de gracia.

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