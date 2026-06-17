Tras el aval del Banco Mundial, la Argentina busca otro respaldo clave: el BID define una garantía por US$500 millones

“Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, señaló Goldfajn en su cuenta de X.

El titular del organismo agregó: “Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”.

La búsqueda de financiamiento no se limita al BID. El Gobierno también mantiene negociaciones con la CAF para obtener una garantía adicional de entre US$250 millones y US$500 millones. La propuesta será tratada por el directorio del organismo el próximo 22 de julio.

En paralelo, el Ejecutivo negocia una garantía adicional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (CAF) que oscila entre US$250 millones y US$500 millones. La iniciativa será tratada por el directorio del organismo el 22 de julio.

El respaldo que ya aprobó el Banco Mundial

La expectativa por la definición del BID llega un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un esquema de garantías destinado a respaldar a la Argentina.

Según informó la entidad, el programa permitirá movilizar hasta US$2.000 millones mediante préstamos comerciales respaldados por una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra otorgada por la MIGA.

Milei y Banga

Desde el Banco Mundial destacaron que el mecanismo apunta a mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de crédito y a reducir los costos de financiamiento.

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el organismo en un comunicado.

Aunque el Ministerio de Economía había señalado previamente que las garantías podrían facilitar financiamiento por hasta US$4.000 millones, el Banco Mundial precisó que el esquema aprobado permitirá acceder a una línea comercial de hasta US$2.000 millones, con un plazo de seis años y tres años de gracia.