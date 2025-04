El detalle viral en una foto de Lionel Messi que generó miles de teorías en redes

messi beckham 2.png

Teorías en redes: ¿de quién es el segundo teléfono?

La plataforma X (antes Twitter) se llenó rápidamente de comentarios. Muchos usuarios comenzaron a especular con teorías sobre por qué Messi llevaba dos celulares. La más repetida sugiere que uno de los teléfonos podría ser de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien también asistió al evento.

"Antonela no llevaba bolso y su vestido no tenía bolsillos. Capaz le dio su teléfono a Messi para que se lo guarde", escribió una usuaria. El comentario recibió miles de "me gusta", reacciones y retuits.

Otra persona añadió: "Los que estamos casados sabemos que ese segundo celular es el de la esposa. Fin del misterio". Las risas y emojis no tardaron en llegar.

messi dos celulares.png

La teoría del doble número

Pero no todos estuvieron de acuerdo con la explicación sentimental. Algunos usuarios fueron más allá y apuntaron a una posibilidad mucho más práctica: que Messi tenga dos líneas activas por cuestiones profesionales.

"Uno debe ser su teléfono personal, y el otro el de trabajo, con el que maneja temas de contratos, prensa, o comunicación interna con el club", especuló un periodista deportivo en la red.

Y no sería extraño. Muchas figuras públicas, especialmente aquellas con múltiples compromisos internacionales, utilizan dos dispositivos móviles: uno para su círculo íntimo, y otro para el trabajo, las marcas o incluso para tratar con su equipo de representación.

messi antonela.png

No es la primera vez que ocurre

Este tipo de detalles no son nuevos entre las celebridades. De hecho, varias estrellas del deporte han sido vistas en situaciones similares. Cristiano Ronaldo, Neymar, e incluso figuras de Hollywood, han sido fotografiados con más de un teléfono en la mano o en el bolsillo. La razón suele ser la misma: separar lo privado de lo público.

En el caso de Messi, su rol como jugador, imagen de marca global y padre de familia lo convierten en una figura que probablemente necesite organizar su vida digital en más de un dispositivo.

messi antonela 1.png

Un evento de alto perfil

La fiesta de David Beckham fue uno de los eventos más comentados del mes. Se llevó a cabo en un salón exclusivo de Miami y contó con la asistencia de muchas figuras reconocidas del deporte y el espectáculo.

Además de Messi y Antonela, también estuvieron presentes jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, todos compañeros del argentino en el Inter Miami. La pareja anfitriona, David y Victoria Beckham, posó con todos ellos para la prensa.

messi lionel antonela roccuzzo.png

¿Privacidad, practicidad o amor?

Más allá del detalle curioso, la imagen reavivó un debate común: ¿cuántos celulares necesita una persona famosa? La privacidad es cada vez más difícil de manejar, especialmente en figuras de alto perfil como Messi. Y en un mundo donde las filtraciones y hackeos son frecuentes, muchos optan por tener teléfonos separados para diferentes funciones.

También hay quienes creen que se trata de una cuestión de practicidad. Diferentes aplicaciones, contactos segmentados, e incluso la duración de la batería, pueden ser motivos suficientes para optar por más de un dispositivo.

Por supuesto, no faltaron las interpretaciones románticas. “Si Messi le guarda el celular a Antonela, no es solo un gran jugador, también es un gran esposo”, publicó otro usuario, con cientos de likes.