Mauro Icardi arremetió otra vez contra Yanina Latorre y mostró una prueba bomba: "Llegó el día..."

Mauro Icardi se volcó otra vez a las redes sociales para apuntar nuevamente contra Yanina Latorre en un enfrentamiento que ya lleva varios días en un punto alto de tensión.
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El futbolista Mauro Icardi compartió otros mensajes destinados directamente a Yanina Latorre, en medio del fuerte enfrentamiento que mantienen hace tiempo.
Mauro Icardi se volcó otra vez a las redes sociales para apuntar nuevamente contra Yanina Latorre en un enfrentamiento que ya lleva varios días en un punto alto de tensión.
Tras referirse a una supuesta crisis con la China Suárez y sumar la enigmática foto del piloto de automovilismo Franco Deambrosi, la conductora contó este lunes de un reciente revés judicial que habría tenido el futbolista a un millonario reclamo contra su ex, Wanda Nara, cuando le mediática contó qué era lo que pensaba él sobre vivir en Turquía.
"Malas noticias para el crack: pidió 100 millones y 500 millones más de multa por los dichos de Wanda en SQP. Demencial. Le vinieron rechazados, el juez dijo que son dichos de él sobre los turcos, no de Wanda, quedó en la nada el reclamo", precisó Latorre.
Y agregó al respecto: "El juez rechazó las multas pero apercibió a Wanda. Dijo que la próxima vez que hable le pone una multa de 10 millones".
En tanto, agregó la respuesta legal del lado del futbolista: "Las abogadas de Mauro piden revocatoria, la historia de nunca acabar. Quieren que se le aplique multa por lo ya dicho por ella. Y que corrija, son 100 millones de multa, no 10".
Lo cierto es que la respuesta de Mauro Icardi no tardó en llegar y este lunes por la tarde se despachó con todo desde sus historias de Instagram en respuesta directa a Yanina Latorre.
"Buen día. Hoy llegó el día de las pruebas tan esperado que vendiste, pero se ve que anda cambiando de tema porque no tiene nada y encima le venden pescado podrido como siempre. ¿Habrá sido la misma fuente de los 5 embarazos?", comenzó su descargo el novio de la China Suárez.
Y adjuntó las pruebas a su versión con un documeno judicial: "Acá te dejo la resolución del juez sobre la denuncia, ¿en dónde dice tu info? Siempre quedas expuesta amooor! Yo siempre tengo pruebas reales".
Luego, agregó otro picante mensaje dirigido a la conductora que borró casi de inmediato: "Aruzza, no nos desviemos del tema que ya la credibilidad la perdiste hace rato, es más, sos un insulto al periodismo. Contale a tus seguidores... ¿El 21 te vas a Miami no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de 5 años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene? No te olvides que yo sí tengo pruebas, así que ni vayas, ya se aburrieron del atún amoor".