Mauro Icardi arremetió otra vez contra Yanina Latorre y mostró una prueba bomba: "Llegó el día..."

En tanto, agregó la respuesta legal del lado del futbolista: "Las abogadas de Mauro piden revocatoria, la historia de nunca acabar. Quieren que se le aplique multa por lo ya dicho por ella. Y que corrija, son 100 millones de multa, no 10".

La dura respuesta de Mauro Icardi a Yanina Latorre que reaviva el enfrentamiento

Lo cierto es que la respuesta de Mauro Icardi no tardó en llegar y este lunes por la tarde se despachó con todo desde sus historias de Instagram en respuesta directa a Yanina Latorre.

"Buen día. Hoy llegó el día de las pruebas tan esperado que vendiste, pero se ve que anda cambiando de tema porque no tiene nada y encima le venden pescado podrido como siempre. ¿Habrá sido la misma fuente de los 5 embarazos?", comenzó su descargo el novio de la China Suárez.

Y adjuntó las pruebas a su versión con un documeno judicial: "Acá te dejo la resolución del juez sobre la denuncia, ¿en dónde dice tu info? Siempre quedas expuesta amooor! Yo siempre tengo pruebas reales".

Luego, agregó otro picante mensaje dirigido a la conductora que borró casi de inmediato: "Aruzza, no nos desviemos del tema que ya la credibilidad la perdiste hace rato, es más, sos un insulto al periodismo. Contale a tus seguidores... ¿El 21 te vas a Miami no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de 5 años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene? No te olvides que yo sí tengo pruebas, así que ni vayas, ya se aburrieron del atún amoor".