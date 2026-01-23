Maxi López mandó al frente a Wanda Nara y reveló qué le pidió tras acusar de "zorra" a la China Suárez en 2021

Ocurre que en aquel momento, la mayor de las Nara estaba furiosa al haber descubierto la infidelidad de Mauro con la China en el hotel de París, y había comenzado a disparar con munición pesada en las redes sociales tanto contra su entonces marido, como también contra la China Suárez, a quien acusó de haber roto anteriormente la familia de Pampita con Benjamín Vicuña y la de Nicolás Cabré con Eugenia Tobal.

“Yo estaba cocinando con los chicos, me llama y me dice: ‘sacales el teléfono’”, recordó entonces Maxi y acto seguido detalló por primera vez: “Entonces me inventé un plan: películas y después ir a un salón de juegos, pero dejando todos los teléfonos en casa”.

Para ponerle punto final al recuerdo de un episodio que todavía resuena actualmente en los medios, Maxi López volvió sobre aquel momento particular y relató cómo se topó con una escena inesperada a la mañana siguiente cuando inevitablemente los chicos se habían enterado de todo. “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno, y ese día me levanté y los tenía a todos ahí. Entonces les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”, recordó.

Cuál fue el inesperado consejo de Maxi López a Wanda Nara en medio de su feroz enfrentamiento con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el ojo de la tormenta tras un nuevo y explosivo capítulo de la interminable disputa que mantienen desde hace tiempo. Esta vez, el conflicto volvió a escalar luego de que ambos se lanzaran fuertes indirectas —y algo más— desde sus redes sociales, reavivando una guerra que parecía no tener fin.

Todo se desató cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió publicar en su cuenta de Instagram una serie de supuestos chats privados que habría mantenido con el futbolista. La exposición de esos mensajes no tardó en generar repercusión y provocó una reacción inmediata de Icardi, quien salió al cruce y negó de manera tajante haber tenido contacto reciente con su ex pareja, alimentando aún más el clima de tensión.

En medio de este escenario cargado de polémica, quien rompió el silencio fue Maxi López. El ex futbolista habló con Intrusos (América TV) y, si bien fue cauto, dejó algunas reflexiones sobre la situación que atraviesan la madre de sus hijos y el delantero.

Antes de referirse al escándalo, López comentó cómo atraviesa su presente laboral, marcado por sus compromisos en el streaming de Olga y por las grabaciones del reality que conduce Wanda. "Estoy viajando mucho igual lo hice toda la vida. Me gusta esto de Buenos Aires - Mar del Plata, Mar del Plata - Buenos Aires, me tiene atrapado", confesó, relajado.

Al ser consultado puntualmente por el enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el ex jugador eligió un tono conciliador y reflexivo: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo".

Sin embargo, dejó en claro que no tiene intenciones de profundizar en la interna y marcó un límite: "Voy a hacer un no comment porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar".

A partir de su propia experiencia personal y de la relación que logró reconstruir con Wanda con el paso de los años, Maxi López aportó una mirada más íntima: "Nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno para los chicos. Obviamente todo lleva una maduración, es normal, por ahí está muy vivo todo".

En esa misma línea, hizo hincapié en la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por sobre cualquier conflicto entre adultos. "Yo recomiendo la tranquilidad porque después los chicos son los primeros damnificados en cualquier pareja donde se separan los padres. Ojalá lo puedan solucionar. Wanda hizo un primer paso, tal vez quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero al final está bueno por las nenas", reflexionó.

Por último, antes de retirarse, también fue consultado por su histórica diferencia con la abogada Ana Rosenfeld. Fiel a su estilo, cerró el tema con una sonrisa y un mensaje conciliador: "Anita, todo bien, le mando muchos besos. Siempre fui un buen pibe. Pasado, pisado y ahora vamos para adelante".