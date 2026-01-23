La reveladora declaración de Fabián Mazzei sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Daniel Ambrosino le preguntó que cosa puntualmente le molestó de todo lo que se dijo y ahí el actor expuso con firmeza: "Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife. Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó y pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal".

Y explicó que la actriz solicitó a la producción de Mirtha Legrand que editen esa parte pero que no hicieron caso: "La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso. Son las reglas del juego, el tema que ella fue totalmente sincera y pasó eso".

El filoso palito de Fabián Mazzei a Griselda Siciliani

Al ser consultado sobre los comentarios de que Araceli González "no lo soltó a Suar" por su llanto al aire al hablar de ese tema, Fabián Mazzei se sinceró: "Si soy un inseguro la enfermo. Y si soy un enfermo como es ella no podría estar al lado de ella. Yo sé lo que le pasó y punto. Después si los demás se quieren comer cualquier película... Es más, yo sé el trasfondo también que ahí ya no me puedo meter porque no es mi historia. A mí no me afecta, sí me afecta verla llorar o emocionarse".

"En una época era muy rencoroso después empecé a soltar un poquitito pero a veces me cuesta con ciertas personas dejar pasar", aseguró el actor.

Adrián Pallares ahí le recordó las declaraciones de Griselda Siciliani en Intrusos acerca de sus "contrataciones o no contrataciones", el actor fue categórico: "Eso fue horrible porque me pegaron un cachetazo de la nada, yo nunca hablé de ella. En ese momento la etaban pinchando por la historia con Lamotehe, una cosa así, y dio vuelta la página y ahí me comí el bife. Desvió el foco ahí y ahí sí me enojó".

"Es viva, ella no es una mujer tonta no va a decir algo que le digan. Creo que tiene una personalidad que sabe a dónde va. En persona no la conozco, ni loco la llamaría porque no tengo relación. Yo empecé a salir con Araceli y ella salió, no sé de dónde, y empezó a salir con él (por Suar), es así", cerró picante el actor.