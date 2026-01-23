La reveladora declaración de Fabián Mazzei sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar
El actor Fabián Mazzei estuvo en Intrusos y habló del llanto de Araceli González al referirse a su pasado con Adrián Suar y tiró un palito para Griselda Siciliani.
23 ene 2026, 15:45
Fabián Mazzei estuvo el viernes en el piso de Intrusos (América Tv) a días del estreno de Los 39 escalones, la obra maestra de Alfred Hitchcock, que estrena el jueves 29 de enero en el Teatro Multiescena junto a Fabiana García Lago, Fabián Gianola y Federico Barón.
El actor se metió de lleno en la polémica de hace unas semanas cuando su pareja Araceli González se quebró en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su separación de Adrián Suar.
Mazzei explicó por qué salió a bancar firme a su mujer en ese entonces: "Se me salió la chaveta. No me gusta cuando dicen bolude.. por no decir otra cosa. Entenconces ahí sí tengo que decir mi verdad y la que creo yo. Trato de aclarar y hay gente que te cree y gente que no", comenzó.
"En este medio es así, nos conocemos mucho. Cuando hay alguien que habla y vos sabés que tiene todo un veraz atrás... Entonces mejor cuidate porque se me puede saltar la chaveta más y me voy de boca", continuó el artista.
Daniel Ambrosino le preguntó que cosa puntualmente le molestó de todo lo que se dijo y ahí el actor expuso con firmeza: "Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife. Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó y pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal".
Y explicó que la actriz solicitó a la producción de Mirtha Legrand que editen esa parte pero que no hicieron caso: "La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso. Son las reglas del juego, el tema que ella fue totalmente sincera y pasó eso".
El filoso palito de Fabián Mazzei a Griselda Siciliani
Al ser consultado sobre los comentarios de queAraceli González"no lo soltó a Suar" por su llanto al aire al hablar de ese tema, Fabián Mazzei se sinceró: "Si soy un inseguro la enfermo. Y si soy un enfermo como es ella no podría estar al lado de ella. Yo sé lo que le pasó y punto. Después si los demás se quieren comer cualquier película... Es más, yo sé el trasfondo también que ahí ya no me puedo meter porque no es mi historia. A mí no me afecta, sí me afecta verla llorar o emocionarse".
"En una época era muy rencoroso después empecé a soltar un poquitito pero a veces me cuesta con ciertas personas dejar pasar", aseguró el actor.
Adrián Pallares ahí le recordó las declaraciones de Griselda Siciliani en Intrusos acerca de sus "contrataciones o no contrataciones", el actor fue categórico: "Eso fue horrible porque me pegaron un cachetazo de la nada, yo nunca hablé de ella. En ese momento la etaban pinchando por la historia con Lamotehe, una cosa así, y dio vuelta la página y ahí me comí el bife. Desvió el foco ahí y ahí sí me enojó".
"Es viva, ella no es una mujer tonta no va a decir algo que le digan. Creo que tiene una personalidad que sabe a dónde va. En persona no la conozco, ni loco la llamaría porque no tengo relación. Yo empecé a salir con Araceli y ella salió, no sé de dónde, y empezó a salir con él (por Suar), es así", cerró picante el actor.