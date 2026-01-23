Martitegui cruzó a Mauro Icardi tras el ataque a MasterChef y dejó en evidencia su contradicción

En medio del cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el delantero del Galatasaray apuntó directamente contra MasterChef Celebrity y lo hizo con una publicación que no pasó desapercibida: una estampita con la imagen de su pareja, la China Suárez.
En Intrusos, Germán Martitegui salió a responder tras el ataque de Mauro Icardi a MasterChef Celebrity.
“MasterChina. Le dedican un programa entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, había escrito Icardi sobre la estampita.
El comentario generó repercusión inmediata y llegó hasta Intrusos (América TV), donde Germán Martitegui, jurado del reality, fue consultado sobre el ataque del futbolista.
Ante la pregunta del cronista, el chef respondió con calma: "Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora".
Luego, Martitegui se refirió directamente a los dichos de Icardi y dejó clara su postura: "No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta".
Sorprendido por la actitud del jugador, agregó: "Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro".
Desde la noche del miércoles, el cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi se volvió un verdadero espectáculo en redes sociales. Los ex no se guardaron nada y, como suele suceder, la China Suárez terminó otra vez en el ojo de la tormenta mediática.
El delantero del Galatasaray sorprendió con un gesto inesperado: publicó una estampita religiosa intervenida con la imagen de la actriz y la acompañó con un mensaje cargado de sarcasmo.
“MasterChina. Le dedican un programa entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas”, escribió Icardi. Lejos de detenerse ahí, el futbolista subió la apuesta con otra frase que generó aún más repercusión: “No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”.
La reacción de Wanda no tardó en llegar y fue directa al corazón de la polémica. En sus historias de Instagram compartió un fragmento de una entrevista en la que el propio Icardi hablaba de su participación en MasterChef, la primera edición conducida por ella.
"Fue una experiencia increíble porque me gusta la cocina y me gusta el programa. Ya veníamos siguiendo las ediciones anteriores y la verdad que hoy estar acá y acompañando a Wanda en este nuevo desafío fue una cosa muy linda, emotiva y muy increíble para mí", expresaba en aquella entrevista Icardi.
En ese mismo recuerdo, el jugador se mostraba con un costado más emotivo: "Creo que la cocina, no solo para mí, sino en todas las casas es un sinónimo de familia, un sinónimo de amor y en mi casa, siempre, la cocina está presente".
Incluso revelaba detalles íntimos de su infancia:"Mi papá es muy buen cocinero, mi mamá también. Siempre nos inculcaron en la familia la cocina y y hoy en día lo puedo lo puedo ejercer con mis hijos, con mi familia. En mi casa me gusta cocinar, me gusta hacer mucho asado".
Un detalle que ahora, con cierta ironía, cobra relevancia: ese asado no podrá compartirlo con la China, ya que ella es vegetariana.