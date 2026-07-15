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Video: hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo argentino en Atlanta

El enfrentamiento ocurrió durante la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra. La policía intervino para frenar la pelea.

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Video: hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo argentino en Atlanta y hubo detenidos

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El enfrentamiento quedó registrado en distintos videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres golpeándose en medio de la concentración, mientras otros intentan separarlos.

Según trascendió, en la pelea participaron al menos cinco personas y el conflicto terminó con la intervención de los efectivos policiales, que evitaron que la situación pasara a mayores. Además, hubo detenidos, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuántos fueron ni cuál es su situación.

Cómo fue el banderazo argentino en Atlanta

La convocatoria se realizó este martes en Underground Atlanta, un complejo comercial y gastronómico ubicado en el centro de la ciudad, donde miles de hinchas se reunieron para alentar a la Selección en la antesala del cruce con Inglaterra.

El encuentro formó parte de un "Festival argentino", que se desarrolló entre las 15 y las 23 con banderas, bombos, canciones y distintas actividades organizadas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

La sede del banderazo fue modificada a último momento luego de que los organizadores no obtuvieran autorización para realizar la concentración en un parque público. La decisión también buscó evitar inconvenientes como los registrados antes del partido frente a Egipto, cuando un encuentro de fanáticos fue desalojado por las autoridades locales.

La caravana rumbo al estadio

Las actividades continuarán este miércoles, el día del partido. Los simpatizantes fueron convocados nuevamente a las 11 en Underground Atlanta y, desde allí, está prevista una caravana hacia el Mercedes-Benz Stadium, que partirá alrededor de las 12.30.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra desde las 16 (hora argentina) con el objetivo de conseguir un lugar en la final del Mundial 2026.

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