Video: hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo argentino en Atlanta

El encuentro formó parte de un "Festival argentino", que se desarrolló entre las 15 y las 23 con banderas, bombos, canciones y distintas actividades organizadas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

La sede del banderazo fue modificada a último momento luego de que los organizadores no obtuvieran autorización para realizar la concentración en un parque público. La decisión también buscó evitar inconvenientes como los registrados antes del partido frente a Egipto, cuando un encuentro de fanáticos fue desalojado por las autoridades locales.

La caravana rumbo al estadio

Las actividades continuarán este miércoles, el día del partido. Los simpatizantes fueron convocados nuevamente a las 11 en Underground Atlanta y, desde allí, está prevista una caravana hacia el Mercedes-Benz Stadium, que partirá alrededor de las 12.30.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra desde las 16 (hora argentina) con el objetivo de conseguir un lugar en la final del Mundial 2026.