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Todo listo: los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usa en la final

La Selección Argentina presentó la indumentaria titular para el duelo decisivo en Nueva Jersey, que inclyó parches especiales y detalles inéditos en los mantos de los jugadores.

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Fotos: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images 

Fotos: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images 

La cuenta regresiva para el partido más importante del año entró en su etapa de definiciones absolutas y los detalles estéticos y logísticos de los protagonistas comenzaron a confirmarse de manera oficial. La Selección Argentina ya tiene listas las camisetas para la final del Mundial 2026 contra España, este domingo desde las 16 en Nueva Jersey, Estados Unidos. El combinado nacional saltará al campo de juego del MetLife Stadium portando sus colores tradicionales en lo que, en el mejor de los casos, será la última vez con tres estrellas arriba del escudo.

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Foto: Reuters 

La composición cromática de la vestimenta para afrontar el choque ante el conjunto europeo repetirá una fórmula que acompañó al plantel a lo largo de gran parte de su travesía en Norteamérica. La FIFA dispuso que la combinación sea la casaca titular, con short y medias de color blanco, idéntico a lo que se utilizó vs. Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que los arqueros vestirán íntegramente de verde. De este modo, el equipo capitaneado por Lionel Messi mantendrá la fisonomía visual con la que construyó sus mejores rendimientos en el certamen.

Qué detalles e inscripciones especiales tendrá la camiseta de Argentina en la final

El manto sagrado albiceleste incorporará inscripciones de carácter protocolar e insignias doradas alusivas a la condición de campeón vigente.

El diseño de la prenda para el partido decisivo presentará modificaciones específicas respecto de los compromisos previos de las llaves eliminatorias. Un detalle distinto al resto de los partidos será la inscripción debajo del escudo, llamada ‘matchday’, con los detalles de la final en inglés: “SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY”, recordando que cada paso mundialista tuvo el suyo.

Asimismo, la distribución de los parches oficiales sobre la tela respetará las normativas de la entidad organizadora para el último encuentro del torneo:

  • Manga izquierda: Está reservada para mensajes institucionales de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco, una frase idéntica a la que se usó en Qatar 2022.

  • Manga derecha: Se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado.

  • Sector del pecho: Estará presente la distinción como campeón del 2022, validando la corona obtenida en la última edición.

Por qué las camisetas de Lionel Messi y Dibu Martínez serán únicas en la final del Mundial

El capitán y el arquero titular de la Albiceleste lucirán parches exclusivos en sus indumentarias en reconocimiento a sus trayectorias y premios individuales.

Las distinciones personalizadas marcarán una diferencia sustancial dentro del vestuario conducido por Lionel Scaloni. Solamente la de Lionel Messi lucirá de un lado el parche “Legacy” (legado) por sus seis participaciones, y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas de 2014 y 2022. La otra indumentaria única de la jornada será la de Emiliano Martínez. Dibu lleva un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro, distinguiendo su rol fundamental en las citas máximas.

Finalmente, el reglamento de parches contempla una última variable vinculada a las modificaciones que puedan surgir en el transcurso de los noventa minutos o el tiempo suplementario. Como todos los jugadores de campo tienen ya minutos disputados, solamente ante la eventualidad de un cambio de arquero Gerónimo Rulli o Juan Musso podrían utilizar el distintivo de “Debut”, un escenario reglamentario que quedó debidamente pautado por la organización antes del pitazo inicial.

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