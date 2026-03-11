En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Irán
FÚTBOL

Sacudón en el Mundial 2026: Irán pone en duda su participación por la guerra y crece la incertidumbre

El ministro de Deportes iraní aseguró que la selección no tiene condiciones para competir en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA ya evalúa posibles escenarios ante una eventual baja.

Sacudón en el Mundial 2026: Irán pone en duda su participación por la guerra y crece la incertidumbre

La presencia de la Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa un escenario de máxima incertidumbre. El ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali, afirmó que actualmente no existen condiciones para que el seleccionado participe del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario fue contundente al referirse al contexto político y militar que atraviesa el país tras los ataques del 28 de febrero realizados por Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder iraní Alí Jamenei.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, expresó Donyamali.

El seleccionado iraní había logrado su clasificación directa al Mundial como uno de los equipos de la Confederación Asiática de Fútbol que obtuvieron su boleto al torneo. Además, ya tenía definido su grupo en el certamen.

Contra quién debía jugar Irán en el Mundial 2026

Antes de que surgiera esta crisis, Irán había sido sorteado en el Grupo G junto a la Selección de Bélgica, la Selección de Egipto y la Selección de Nueva Zelanda.

El calendario indicaba que el conjunto asiático debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. Dos de esos encuentros estaban previstos en Los Ángeles y el restante en Seattle.

En medio de la creciente tensión política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que mantuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la selección iraní sería “bienvenida” al país para disputar el torneo.

Qué equipos podrían ocupar el lugar de Irán si se confirma su baja

Mientras la situación sigue abierta, la FIFA analiza distintos escenarios ante la posibilidad de que el seleccionado iraní no participe en el Mundial.

Uno de los principales candidatos a ocupar ese lugar sería la Selección de Irak, el equipo asiático mejor posicionado que aún no cuenta con un cupo directo en la Copa del Mundo y que actualmente está vinculado al repechaje internacional.

Otra alternativa que aparece en el análisis es la Selección de Emiratos Árabes Unidos, que podría beneficiarse dependiendo de cómo se resuelvan los lugares de clasificación en la región.

Además, debido a que el reglamento de la FIFA no establece un procedimiento específico para reemplazar a una selección ya clasificada, el organismo también podría considerar otros criterios, como el ranking de selecciones, lo que abriría la puerta a equipos europeos que quedaron fuera de la clasificación.

Por ahora, el escenario continúa abierto y la decisión final dependerá de cómo evolucione la situación política en Medio Oriente y de las determinaciones que tome la FIFA para preservar la estructura del torneo.

