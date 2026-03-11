Sacudón en el Mundial 2026: Irán pone en duda su participación por la guerra y crece la incertidumbre

Contra quién debía jugar Irán en el Mundial 2026

Antes de que surgiera esta crisis, Irán había sido sorteado en el Grupo G junto a la Selección de Bélgica, la Selección de Egipto y la Selección de Nueva Zelanda.

El calendario indicaba que el conjunto asiático debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. Dos de esos encuentros estaban previstos en Los Ángeles y el restante en Seattle.

En medio de la creciente tensión política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que mantuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la selección iraní sería “bienvenida” al país para disputar el torneo.

Qué equipos podrían ocupar el lugar de Irán si se confirma su baja

Mientras la situación sigue abierta, la FIFA analiza distintos escenarios ante la posibilidad de que el seleccionado iraní no participe en el Mundial.

Uno de los principales candidatos a ocupar ese lugar sería la Selección de Irak, el equipo asiático mejor posicionado que aún no cuenta con un cupo directo en la Copa del Mundo y que actualmente está vinculado al repechaje internacional.

Otra alternativa que aparece en el análisis es la Selección de Emiratos Árabes Unidos, que podría beneficiarse dependiendo de cómo se resuelvan los lugares de clasificación en la región.

Además, debido a que el reglamento de la FIFA no establece un procedimiento específico para reemplazar a una selección ya clasificada, el organismo también podría considerar otros criterios, como el ranking de selecciones, lo que abriría la puerta a equipos europeos que quedaron fuera de la clasificación.

Por ahora, el escenario continúa abierto y la decisión final dependerá de cómo evolucione la situación política en Medio Oriente y de las determinaciones que tome la FIFA para preservar la estructura del torneo.