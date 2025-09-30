En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Deportivo Riestra
FÚTBOL

La jugada táctica que usó Riestra para vencer a River: Benítez explicó por qué lo benefició la titularidad de Juanfer Quintero

Tras vencer 2-1 a River en el Monumental, Gustavo “Tata” Benítez reveló cómo planificó el partido y por qué consideró una ventaja que Juanfer Quintero fuera titular.

© Getty - Gustavo Benítez

© Getty - Gustavo Benítez, entrenador de Deportivo Riestra.

El histórico triunfo de Deportivo Riestra por 2-1 ante River en el Monumental no fue casualidad. Así lo dejó claro su entrenador, Gustavo “Tata” Benítez, quien habló en exclusiva con TyC Sports y contó cómo fue el plan que ejecutó para sorprender al equipo de Marcelo Gallardo, líder en posesión pero vulnerable ante un rival pragmático y vertical.

Leé también River no pudo con Riestra y perdió en el Monumental
River no pudo con Riestra y perdió en el Monumental
image

Gustavo Benítez, emocionado por la histórica victoria de Riestra en el Monumental.

El partido fue lo que habíamos planeado. Trabajamos mucho la pelota parada y nos dio tranquilidad convertir. El plan empezó a funcionar y fuimos justos merecedores de la victoria”, aseguró el técnico, que volvió a dar un golpe táctico como visitante y consolidó al Malevo en la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

Por qué la titularidad de Quintero fue una ventaja para Riestra

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Benítez reconoció que en su plantel hubo alivio al confirmarse que Juan Fernando Quintero sería titular.

Sabíamos que River iba a manejar la pelota, son el equipo con más posesión del fútbol argentino y nosotros el que menos la tiene. Les dejamos que se hagan cargo del partido y cortamos las líneas de pase. Con Juanfer más retrasado, tenían menos opciones hacia adelante, y eso nos favorecía”, explicó.

La idea fue clara: bloquear el circuito interno de River y atacar rápido, sin miedo a ceder la posesión. Benítez lo resumió con una frase que ya es marca registrada: “Nosotros no podemos tener posesión. Esto es rock & roll y hay que ir para adelante rápido”.

Qué sintió Benítez tras la victoria más grande de su carrera

Más allá del análisis táctico, el DT también relató el costado emocional que vivió al ingresar nuevamente al vestuario visitante del Monumental: “Salí con la alegría del partido y en el pasillo, que es largo, se me cruzó toda la vida, mi infancia, mi viejo… Me quebré ahí. Me agarraron justo con la foto”.

El entrenador confesó que el plantel aún no termina de dimensionar lo que lograron, aunque ya trazaron el camino para lo que viene: “Si entendemos nuestras limitaciones vamos a sacar ventaja. Si nos creemos el City o el Barcelona, nos confundimos”.

Cuál es el objetivo real de Riestra para el resto del torneo

Después de asegurar la permanencia en Primera, el club va por un nuevo reto. “Queremos terminar entre los diez del promedio para estar tranquilos con el descenso del año que viene. Faltan seis fechas y rivales duros, pero no nos desviamos”, dijo Benítez.

Sin embargo, también se permitió soñar: “Jugar algo internacional sería fabuloso. Una final también, pero algo internacional para el club sería increíble por el lugar desde donde venimos”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Deportivo Riestra Monumental
Notas relacionadas
La racha negativa que River alcanzó tras la dura derrota ante Riestra y que preocupa a los hinchas
Día del Hincha de River: por qué se celebra el 28 de septiembre
River afuera de la Libertadores: qué le queda después de la eliminación

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar