Un famoso apostó ¡300 mil dólares! a que Canadá le ganará a Argentina

"This could get Messi", escribió el reconocido cantante y compositor, haciendo un juego de palabras que significa "esto se puede llegar a poner feo", una clara advertencia a Leo Messi.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el reconocido cantante hace una apuesta que incluye a la Selección Argentina. En la final del Mundial de Qatar, Drake apostó un millón de dólares a que la Selección Argentina vencería a Francia. Con una cuota de 2,75, esperaba ganar 2,75 millones en caso de acertar. Sin embargo, aunque Argentina se consagró campeona, su apuesta consideraba una victoria en los 90 minutos reglamentarios. Al igualar y llevar el partido al alargue, con posterior definición desde los doce pasos, la apuesta quedó sin efecto.