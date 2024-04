Un histórico de Boca, lapidario contra Marcos Rojo: "No es ídolo ni..."

image.png

“¿Si (Rojo) es ídolo y referente? No. Yo veo imágenes que no me gustan. Te voy a nombrar a un tipo que lo amo y lo quiero: ‘Pancho’ Sá. Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien. A ver si se entiende la explicación”, expresó el Chino en una entrevista con Súper Mitre Deportivo al referirse a Rojo.