Una atleta paralímpica reveló cómo atravesará la última etapa de su cáncer terminal: "No quiero..."

Zabala explicó que no quiere que se le apliquen “medidas desproporcionadas” para mantenerla con vida, como soportes artificiales, fármacos innecesarios o pruebas médicas que no cambien el pronóstico. “Eso no haría que yo fuera feliz y, sobre todo, la familia lo pasaría muy mal”, aseguró. Y agregó: “Aunque ellos quieren que yo viva el máximo tiempo posible, en ese estado no quiero que sufran por mí”.

La atleta pidió que se pongan todos los medios posibles para paliar cualquier dolor físico, psíquico o angustia intensa. Al mismo tiempo, remarcó: “No le voy a quitar el derecho a mi familia a que me vean en mis últimos momentos”.

Zabala, referente indiscutida del deporte adaptado español, volvió a los entrenamientos apenas su oncóloga lo autorizó y compitió en sus quintos Juegos Paralímpicos en París, donde ya había sumado diplomas en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. En febrero de este año, levantó 100 kilos y obtuvo su vigésimo título nacional, además de marcar un nuevo récord de halterofilia en España.

Recientemente, participó por primera vez en el Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas de Atletismo Adaptado y lanzó el peso a 4,56 metros, a tan solo 16 centímetros del récord nacional.

Qué es el testamento vital

Se trata de un documento legal en el que una persona, de forma anticipada, expresa su voluntad respecto a los tratamientos médicos que desea o no desea recibir en caso de una enfermedad terminal o un accidente que le impida comunicarse. También puede incluir decisiones sobre la donación de órganos y el destino de su cuerpo.