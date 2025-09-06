US Open 2025: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones en dobles tras una final épica

E35R3PVUIVBT5FRXNUDWRNU5EI Zeballos y Granollers con el trofeo (Foto: Reuters)

Cómo llegaron a la final

La semifinal de Salisbury y Skupski fue una verdadera batalla: necesitaron casi tres horas para superar a Yuki Bhambri y Michael Venus por 6-7(2), 7-6(5) y 6-4. Los británicos venían de ser subcampeones en Roland Garros, también ante Zeballos y Granollers, y sumaban finales en Toronto, Qatar y Barcelona.

Por su parte, Zeballos y Granollers, quintos preclasificados, enfrentaron en semifinales a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy, revelación del torneo. La dupla hispano-argentina mostró su jerarquía y ganó 6-3, 3-6 y 6-1 para avanzar a la definición.

Una rivalidad que ya es un clásico

El choque entre Zeballos-Granollers y Salisbury-Skupski se convirtió en uno de los clásicos del circuito. En 2025 ya se habían enfrentado en la final de Roland Garros, con triunfo para la dupla hispano-argentina, que ahora repitió en Nueva York.

Tras esta consagración, Zeballos viajará a Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, que jugará en Groningen por un lugar en el Final 8 de noviembre.

Gustavo "Lobito" Fernández perdió ante Tokito Oda en la final del US Open en tenis adaptado. (Foto: AP)

Gustavo Fernández, finalista en tenis adaptado

En otra definición del US Open, el cordobés Gustavo “Lobito” Fernández perdió ante el japonés Tokito Oda en la final de tenis adaptado. Fue un partido electrizante que se resolvió en un super tie break.

Fernández tuvo cuatro chances de campeonato, pero no logró concretarlas y cayó ante el número uno del mundo. De esta manera, el argentino sigue sin poder ganar el único Grand Slam que le falta en su carrera, aunque sumó otra final a su gran trayectoria.