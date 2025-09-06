En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
US Open
Nueva York
Histórico

US Open 2025: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones en dobles tras una final épica

El argentino y el español se impusieron en un duelo ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 y 7-5.

Historia en el US Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones en el dobles. (Foto: Reuters)

Historia en el US Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones en el dobles. (Foto: Reuters)

El US Open 2025 ya tiene a sus campeones de dobles masculinos. El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron este sábado en Nueva York tras vencer en una final vibrante a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 y 7-5.

Leé también US Open: el gesto repugnante de un fanático que le robó a un nene el regalo de un tenista
El gesto repugnante de un fanático que le robó a un niño el regalo de un tenista. 

El partido comenzó cuesta arriba para la dupla hispano-argentina, ya que los británicos se quedaron con el primer set por 6-3. Sin embargo, Zeballos y Granollers reaccionaron a tiempo: igualaron el marcador con un 7-6 en el segundo set y llevaron la definición a un tercer capítulo dramático.

En el set final, levantaron tres championship points y quebraron el saque de Skupski en el game siguiente, lo que los dejó al borde de la gloria. Con un contundente cierre por 7-5, sellaron la victoria y se quedaron con el título en Nueva York.

Tras el triunfo, las redes se llenaron de mensajes de felicitación. Entre ellos se destacó la reacción del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, quien celebró la consagración de Zeballos y Granollers en el dobles del US Open.

E35R3PVUIVBT5FRXNUDWRNU5EI
Zeballos y Granollers con el trofeo (Foto: Reuters)

Zeballos y Granollers con el trofeo (Foto: Reuters)

Cómo llegaron a la final

La semifinal de Salisbury y Skupski fue una verdadera batalla: necesitaron casi tres horas para superar a Yuki Bhambri y Michael Venus por 6-7(2), 7-6(5) y 6-4. Los británicos venían de ser subcampeones en Roland Garros, también ante Zeballos y Granollers, y sumaban finales en Toronto, Qatar y Barcelona.

Por su parte, Zeballos y Granollers, quintos preclasificados, enfrentaron en semifinales a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy, revelación del torneo. La dupla hispano-argentina mostró su jerarquía y ganó 6-3, 3-6 y 6-1 para avanzar a la definición.

Una rivalidad que ya es un clásico

El choque entre Zeballos-Granollers y Salisbury-Skupski se convirtió en uno de los clásicos del circuito. En 2025 ya se habían enfrentado en la final de Roland Garros, con triunfo para la dupla hispano-argentina, que ahora repitió en Nueva York.

Tras esta consagración, Zeballos viajará a Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, que jugará en Groningen por un lugar en el Final 8 de noviembre.

gustavo-lobito-fernandez-perdio-ante-tokito-oda-en-la-final-del-us-open-en-tenis-adaptado-foto-ap-4H2P2SAIFNFSZH6VKWHUXV4R5U
Gustavo &ldquo;Lobito&rdquo; Fern&aacute;ndez perdi&oacute; ante Tokito Oda en la final del US Open en tenis adaptado. (Foto: AP)

Gustavo “Lobito” Fernández perdió ante Tokito Oda en la final del US Open en tenis adaptado. (Foto: AP)

Gustavo Fernández, finalista en tenis adaptado

En otra definición del US Open, el cordobés Gustavo “Lobito” Fernández perdió ante el japonés Tokito Oda en la final de tenis adaptado. Fue un partido electrizante que se resolvió en un super tie break.

Fernández tuvo cuatro chances de campeonato, pero no logró concretarlas y cayó ante el número uno del mundo. De esta manera, el argentino sigue sin poder ganar el único Grand Slam que le falta en su carrera, aunque sumó otra final a su gran trayectoria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
US Open Nueva York Tenis
Notas relacionadas
Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar