US Open: el gesto repugnante de un fanático que le robó a un nene el regalo de un tenista

Kamil Majchrzak fue protagonista involuntario de la situación después de ganarle en cinco sets a Karen Khachanov. Su gesto se hizo viral.

El gesto repugnante de un fanático que le robó a un niño el regalo de un tenista. 

El gesto repugnante de un fanático que le robó a un niño el regalo de un tenista. 

Kamil Majchrzak fue protagonista involuntario de la situación después de ganarle en cinco sets a Karen Khachanov. El polaco venció en un maratónico partido, pero la escena más comentada, que se hizo viral, fue la actitud de un espectador que se quedó con un regalo destinado a un pequeño fanático.

La Razón

El US Open 2025 viene cargado de sorpresas. Este jueves, el polaco Kamil Majchrzak protagonizó una de las victorias más resonantes del torneo al eliminar al noveno preclasificado Karen Khachanov en un partido épico de cuatro horas y 35 minutos.

El número 76 del ranking ATP se impuso por 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5) en la Cancha 11 y logró vengar su derrota ante el ruso en Wimbledon, donde había alcanzado su mejor actuación en un Grand Slam.

Tras la victoria, Majchrzak se acercó a las tribunas para firmar autógrafos y regalar su gorra a un niño que lo esperaba con entusiasmo. Sin embargo, un espectador adulto se la arrebató antes de que llegara a las manos del pequeño, escondiéndola rápidamente en una bolsa.

La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación mundial. Comentarios en medios como The Sun y ESPN calificaron la actitud como “repugnante”, “irrespetuosa” e “indignante”.

La reacción del tenista en redes

Horas después, Majchrzak compartió en Instagram capturas del video y escribió: “Después del partido no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes, así que estoy preparado para eso. ¿Me ayudan a encontrarlo?”.

Gracias a la viralización, el pedido dio resultado. “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”, confirmó el polaco en una historia, tras ubicar al niño y asegurar que recibiría su regalo.

Próximo desafío en tercera ronda

Más allá del episodio, Majchrzak ya piensa en su próximo duelo de tercera ronda contra Leandro Riedi, suizo de 22 años y actual N°435 del ranking ATP, que viene de eliminar al argentino Francisco Cerúndolo en un sorprendente partido a cinco sets.

Con este triunfo, el polaco asegura superar el mejor ranking de su carrera (N°75 en 2022). Aunque aún no tiene títulos ATP, este año conquistó dos torneos Challenger (Madrid y Grodzisk Mazowiecki) y acumula 20 trofeos sumando los certámenes ITF.

