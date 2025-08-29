US Open: el gesto repugnante de un fanático que le robó a un nene el regalo de un tenista

La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación mundial. Comentarios en medios como The Sun y ESPN calificaron la actitud como “repugnante”, “irrespetuosa” e “indignante”.

La reacción del tenista en redes

Horas después, Majchrzak compartió en Instagram capturas del video y escribió: “Después del partido no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes, así que estoy preparado para eso. ¿Me ayudan a encontrarlo?”.

Captura

Gracias a la viralización, el pedido dio resultado. “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”, confirmó el polaco en una historia, tras ubicar al niño y asegurar que recibiría su regalo.

Próximo desafío en tercera ronda

Más allá del episodio, Majchrzak ya piensa en su próximo duelo de tercera ronda contra Leandro Riedi, suizo de 22 años y actual N°435 del ranking ATP, que viene de eliminar al argentino Francisco Cerúndolo en un sorprendente partido a cinco sets.

Con este triunfo, el polaco asegura superar el mejor ranking de su carrera (N°75 en 2022). Aunque aún no tiene títulos ATP, este año conquistó dos torneos Challenger (Madrid y Grodzisk Mazowiecki) y acumula 20 trofeos sumando los certámenes ITF.