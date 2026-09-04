El video inédito de Lionel Messi en el Mundial 2010 que se viralizó y causó furor entre los fanáticos

La particularidad de las imágenes es que Messi ni siquiera necesitó ponerse de pie para demostrar su dominio de la pelota. Sentado en una silla de plástico y en medias, el entonces futbolista del Barcelona comenzó a hacer jueguitos alternando la pierna izquierda y la derecha.

Después incorporó la cabeza y las rodillas sin perder el control del balón. Todo ocurrió en un espacio reducido y mientras sus compañeros observaban la escena.

En otro tramo del video, Messi le pasó la pelota a Maxi Rodríguez para continuar la secuencia entre ambos y finalmente volvió a recibirla para cerrar la improvisada exhibición desde la silla. De fondo pueden escucharse las bromas entre los futbolistas y la reacción de Jonás Gutiérrez, quien era el encargado de grabar el momento.

El exjugador acompañó la publicación con un mensaje en el que explicó el contexto de aquellas imágenes. “Mundial 2010. Selección argentina. Un video que nunca había compartido”, comenzó.

La destreza de Lionel Messi en el Mundial 2010. (Foto: Captura galgojonas/IG)

Luego recordó cómo se produjo la secuencia: “La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maxi Rodríguez, que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Leo y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”.

La divertida explicación de Jonás Gutiérrez sobre el video de Messi

Gutiérrez también aprovechó la publicación para bromear sobre el motivo por el que permaneció detrás de cámara mientras sus compañeros hacían jueguitos con la Jabulani, la recordada pelota oficial del Mundial de Sudáfrica.

“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani, jajajaja”, escribió. Además, destacó otro detalle que terminó aportándole un componente nostálgico a la grabación: la música de Los Nocheros que sonaba de fondo en la habitación.

La publicación generó rápidamente una catarata de reacciones. Los usuarios destacaron especialmente la naturalidad con la que Messi controlaba la pelota pese a estar sentado y en medias. El registro también permitió mostrar cómo era la intimidad de la Selección argentina durante Sudáfrica 2010, un Mundial en el que Messi tenía 23 años y ya era una de las principales figuras del fútbol mundial.

Messi y Maradona en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. (Foto: archivo)

Lionel Messi y una imagen inédita de la intimidad de la Selección en Sudáfrica 2010

El video recupera una etapa particular de la carrera del capitán argentino. En aquel Mundial, la Selección dirigida por Diego Maradona superó la fase de grupos con tres victorias y posteriormente eliminó a México en octavos de final.

El recorrido terminó en cuartos de final ante Alemania, pero aquella competencia quedó marcada por algunas de las figuras que aparecen en la grabación difundida ahora por Gutiérrez.

Más de 16 años después, el material permitió conocer una escena que hasta ahora había permanecido en el archivo personal del exfutbolista: Messi, Maxi Rodríguez, Demichelis y Jonás Gutiérrez compartiendo un momento cotidiano durante una concentración mundialista.