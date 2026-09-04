En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
AFA
FÚTBOL

Atento Scaloni: la AFA confirmó un importante anuncio para los próximos partidos de la Selección Argentina

La AFA adelantó cuándo revelará los detalles de la próxima fecha FIFA. La Selección inicia la era post Messi con un homenaje especial.

Banner Seguinos en google DESK
Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni.

La Selección Argentina comienza a diagramar la logística para afrontar la próxima ventana internacional del calendario, prevista entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en lo que marcará el inicio de la era post Lionel Messi. De cara a esta nueva etapa bajo las órdenes de Lionel Scaloni, la AFA hizo un importante anuncio oficial a través de sus canales de comunicación, detallando los pasos a seguir para definir la agenda del combinado nacional.

Leé también Scaloni rompió el silencio a la salida del predio de la AFA: qué dijo sobre la arenga de Messi y su continuidad como DT
scaloni rompio el silencio a la salida del predio de la afa: que dijo sobre la arenga de messi y su continuidad como dt

“El próximo lunes, la AFA dará a conocer los partidos amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la fecha FIFA de septiembre/octubre”, avisó la entidad madre del fútbol argentino en sus redes sociales. Esta confirmación resulta clave para la planificación deportiva del cuerpo técnico, que se encuentra a la espera de definiciones por parte del máximo organismo del fútbol mundial. En ese sentido, la AFA aguarda que la FIFA le confirme si los encuentros serán considerados de “Clase A”, ya que esa catalogación permitiría que los futbolistas sancionados después del Mundial puedan cumplir con algunas de sus fechas de suspensión.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina los amistosos de la fecha FIFA

Dentro del período fijado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, la Selección argentina podría disputar entre dos o tres partidos, cuyas sedes contempladas son la provincia de Córdoba y el Estadio Monumental. Todo indica que los rivales a los que se enfrentará el conjunto albiceleste serán países centroamericanos. Luego de este compromiso, al seleccionado nacional únicamente le quedará una última fecha FIFA en lo que resta del año, la cual se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre.

Quién será el nuevo capitán de la Selección Argentina y cómo se homenajeará a Lionel Messi

El retiro de Lionel Messi y la salida de Nicolás Otamendi del seleccionado reconfiguraron el liderazgo del vestuario. Ante esta renovación en el plantel, el defensor del Atlético de Madrid, Cuti Romero, se perfila con grandes chances de ser el nuevo capitán de la Selección argentina.

Paralelamente, el retiro del astro rosarino generó una profunda conmoción y un fuerte impacto a nivel mundial, lo que motivó una decisión especial por parte dirigencial. Según lo publicado en el boletín oficial de la AFA, se dispondrá un homenaje masivo en las canchas del país: en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detendrá el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brindará un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni AFA Selección Argentina
Notas relacionadas
Di María le hizo un importante pedido a Scaloni y dio su opinión sobre el Mundial: "Para mi terminó con..."
Se cruzaron a Lionel Scaloni de vacaciones y tuvieron un gesto "bien argentino" que se volvió viral
Golpe para Alpine: la FIA ratificó una dura sanción contra el equipo de Colapinto

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar