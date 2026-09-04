Atento Scaloni: la AFA confirmó un importante anuncio para los próximos partidos de la Selección Argentina

Quién será el nuevo capitán de la Selección Argentina y cómo se homenajeará a Lionel Messi

El retiro de Lionel Messi y la salida de Nicolás Otamendi del seleccionado reconfiguraron el liderazgo del vestuario. Ante esta renovación en el plantel, el defensor del Atlético de Madrid, Cuti Romero, se perfila con grandes chances de ser el nuevo capitán de la Selección argentina.

Paralelamente, el retiro del astro rosarino generó una profunda conmoción y un fuerte impacto a nivel mundial, lo que motivó una decisión especial por parte dirigencial. Según lo publicado en el boletín oficial de la AFA, se dispondrá un homenaje masivo en las canchas del país: en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detendrá el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brindará un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina.