La sincera confesión de Iliana Calabró sobre la salud de su novio: "No está..."

En ese sentido, Iliana Calabró explicó que la extensa internación dejó secuelas que hacen indispensable una etapa de rehabilitación. "Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación", detalló durante la entrevista.

De todos modos, la artista también destacó una diferencia fundamental respecto del comienzo de esta historia. Después de las semanas más críticas, el empresario presenta una evolución que permite mirar el presente con algo más de esperanza.

"Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses", reconoció Iliana, quien de esta manera dejó en claro que los avances logrados son importantes, aunque todavía no alcanzan para hablar de una recuperación completa.

La actriz también explicó por qué el regreso a la vida cotidiana no será inmediato. "Cuando está mucho tiempo internado se tiene que rehabilitar para recuperar su vida normal", señaló al describir la etapa que ahora deberá atravesar su pareja.

Pero hubo una frase de Iliana Calabró que permitió dimensionar hasta qué punto llegó la gravedad del cuadro que enfrentó Luis Alberto De Stefano. Conmovida al recordar aquellos momentos, la artista fue contundente: "Estuvo a un paso de pasar al otro lado".

En medio de aquella situación límite, la fe también tuvo un lugar especial para la actriz. Durante su paso por Salta, donde fue entrevistada, Iliana recolectó estampitas de la Virgen del Milagro para llevárselas a su pareja.

Así, después de semanas atravesadas por la preocupación, la actriz pudo contar que Luis Alberto está mucho mejor que al inicio, aunque todavía necesita continuar con su rehabilitación para recuperar progresivamente su vida normal.

Cuántos llevan juntos Iliana Calabró y Luis Alberto De Estéfano

Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano están juntos desde abril de 2023: llevan aproximadamente tres años y cinco meses de pareja. La relación nació de una cita a ciegas armada por amigos en común, la abogada Ana Rosenfeld y el joyero Jorge Smok, quienes insistían en que Luis era “el hombre ideal” para la actriz.

Iliana, que venía de un largo tiempo sin querer que le presentaran a nadie, aceptó a regañadientes y el encuentro fue un flechazo inmediato. “Fue un flechazo y desde ese día no nos separamos más”, contó la conductora. Al día siguiente ya se hablaban todas las noches por teléfono; él la conquistó con café, flores y chocolates mientras ella ensayaba una obra.

La química fue tan fuerte que, apenas un mes después de empezar a salir, Luis se mudó al departamento de Iliana y comenzaron a convivir. Hoy celebran tres años de vida en común y describen su vínculo como un amor “puro y sano”, en el que se respetan y complementan a pesar de las diferencias de ritmo.