El incómodo momento que vivió Luana con Nenu López y Zunino tras Gran Hermano: "Se hace la bolu.."

Luana Fernández apuntó contra Nenu López por la actitud que habría tenido con ella después de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y la acusó de ningunearla cada vez que se cruzan.
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Luana le pasó factura a Nenu López y Zunino tras salir de Gran Hermano y expuso una actitud de ambos que no le cayó nada bien.
Luana Fernández apuntó contra Nenu López por la actitud que habría tenido con ella después de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y la acusó de ningunearla cada vez que se cruzan.
Cabe recordar que el triángulo amoroso que tuvo como protagonistas a las dos participantes y a Zunino acaparó todas las miradas y fue, sin dudas, una de las historias más comentadas del reality. Finalmente, el joven terminó inclinándose por la bailarina, una decisión que despertó el recelo de Fernández, quien tuvo que acostumbrarse a ver cómo la persona que le gustaba comenzaba una relación con alguien más.
En medio de esta situación, Luana dejó en claro en La Noche de los Ex (Streams Telefe) que no piensa quedar relegada de la historia que protagonizaron dentro de la casa y lanzó una contundente frase sobre su vínculo con el oriundo de Berazategui: "Voy a estar en la historia de Zunino de Gran Hermano Generación Dorada. Nenu, bancatela. No me interesa más nada de él".
"Zunino y Nenu no me saludaron. Hay que saber separar el juego de lo personal. Se fueron corriendo. No tengo ningún prSoblema con ninguno de los dos pero si va a estar así y no me saluda, ella se hace la boluda y no me saluda, sale corriendo a vomitar al baño cuando me ve...", contó que ninguno de los dos la saludó al encontrarse fuera de la casa y cuestionó especialmente la actitud de Nenu.
Tras convertirse en la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana Fernández visitó el panel del programa y habló sin filtro sobre los vínculos que construyó durante su estadía en la casa. En medio de una charla distendida, terminó revelando con qué compañero se quedó con ganas de tener intimidad.
Todo comenzó cuando Ceferino Reato hizo referencia a los distintos acercamientos que tuvo la exparticipante dentro del reality. "Ahora todo frustración lo tuyo, porque encaraste a todos y ninguno te dio bola", le comentó. Luana no coincidió con su lectura y respondió: "Me dieron bola, no te creas que no. Pero no pasó nada".
Luego, Sol Pérez destacó la personalidad de la exjugadora y aseguró: "Tenés una personalidad muy fuerte por eso, Luana", a lo que ella respondió con humor: "Los intimido".
La conversación tomó otro tono cuando Mariana Brey quiso saber si había quedado algún deseo pendiente dentro de la casa y le preguntó directamente por Zunino: "¿Con cuál de todos? Porque eran un montón. Aparte, digamos, a través de la pantalla se transmitía esa calentura. Que digo, no sé si por todos la sentía, pero digo, ¿con cuál te quedaste ganas de tener sexo? ¿Con Zunino?".
Luana intentó esquivar la pregunta y mantener el misterio: "No quiero quemar a nadie". Sin embargo, ante la insistencia de los panelistas, finalmente reveló quién mantiene su atención fuera de la casa. "A mí me gusta Tomy ahora", confesó.