El incómodo momento que vivió Luana con Nenu López y Zunino tras Gran Hermano: "Se hace la bolu.."

Con quién se quedó con ganas de tener intimidad Luana Fernández

Tras convertirse en la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana Fernández visitó el panel del programa y habló sin filtro sobre los vínculos que construyó durante su estadía en la casa. En medio de una charla distendida, terminó revelando con qué compañero se quedó con ganas de tener intimidad.

Todo comenzó cuando Ceferino Reato hizo referencia a los distintos acercamientos que tuvo la exparticipante dentro del reality. "Ahora todo frustración lo tuyo, porque encaraste a todos y ninguno te dio bola", le comentó. Luana no coincidió con su lectura y respondió: "Me dieron bola, no te creas que no. Pero no pasó nada".

Luego, Sol Pérez destacó la personalidad de la exjugadora y aseguró: "Tenés una personalidad muy fuerte por eso, Luana", a lo que ella respondió con humor: "Los intimido".

La conversación tomó otro tono cuando Mariana Brey quiso saber si había quedado algún deseo pendiente dentro de la casa y le preguntó directamente por Zunino: "¿Con cuál de todos? Porque eran un montón. Aparte, digamos, a través de la pantalla se transmitía esa calentura. Que digo, no sé si por todos la sentía, pero digo, ¿con cuál te quedaste ganas de tener sexo? ¿Con Zunino?".

Luana intentó esquivar la pregunta y mantener el misterio: "No quiero quemar a nadie". Sin embargo, ante la insistencia de los panelistas, finalmente reveló quién mantiene su atención fuera de la casa. "A mí me gusta Tomy ahora", confesó.