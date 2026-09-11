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Partido soñado para Franco Mastantuono: marcó tres goles y fue la figura de Fiorentina

El ex jugador de River y Real Madrid tuvo una actuación consagratoria y consiguió, además, sus primeros tantos con su nueva camiseta en la victoria por 4-2 ante Venezia.

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Mastantuono igualó en un partido de Fiorentina todos sus goles en Real Madrid. (Foto: Redes Sociales)

Mastantuono igualó en un partido de Fiorentina todos sus goles en Real Madrid. (Foto: Redes Sociales)

Franco Mastantuono tuvo su gran noche desde su llegada al fútbol europeo. El delantero argentino convirtió tres goles en la victoria de Fiorentina por 4-2 ante Venezia, como visitante, por la Serie A, y fue la gran figura de un triunfo que le permitió a la “Viola” abandonar el fondo de la tabla de posiciones.

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El exjugador de River y Real Madrid tuvo una actuación consagratoria y consiguió, además, sus primeros goles con la camiseta de Fiorentina, club al que arribó durante el último mercado de pases.

La noche había comenzado complicada para el conjunto violeta, que estaba abajo en el marcador. Sin embargo, Mastantuono apareció para cambiar el rumbo del partido con un espectacular remate.

El argentino consiguió su primer tanto con la “Viola” con una de sus principales armas: un potente disparo de zurda desde afuera del área. Mastantuono encontró el espacio, sacó el remate y convirtió el gol que le permitió a Fiorentina reaccionar después de haber comenzado en desventaja.

El festejo reflejó el desahogo del delantero, que atravesaba sus primeras semanas de adaptación al fútbol italiano y todavía no había podido convertir desde su llegada al club. Pero su noche recién comenzaba.

El segundo gol volvió a llegar con un remate desde larga distancia. Esta vez, Mastantuono realizó un enganche en el borde del área y definió con precisión hacia el segundo palo para completar la remontada de Fiorentina.

Con su doblete, el argentino pasó a convertirse en el protagonista absoluto del encuentro y encaminó al equipo hacia una victoria fundamental como visitante.

Mastantuono completó su hat-trick ante Venezia

Ya durante el segundo tiempo, Mastantuono volvió a aparecer y marcó su tercer gol de la noche para completar el primer hat-trick con Fiorentina. La definición tuvo una cuota de fortuna, pero terminó siendo el tanto que aseguró los tres puntos para la “Viola” en un encuentro cargado de emociones.

De esta manera, el futbolista argentino pasó en una misma noche de no haber convertido todavía con su nuevo equipo a llevarse la pelota después de marcar tres goles. El otro tanto de Fiorentina también tuvo sello argentino porque Mateo Pellegrino convirtió el tercer gol de su equipo y continuó aumentando sus números en la Serie A.

El ex-Parma también llegó durante el último mercado de pases con el objetivo de dar un salto en su carrera y acercarse a una posible convocatoria a la Selección argentina.

Mastantuono se desahoga tras el triplete. (Foto: @acffiorentina).

Mastantuono se desahoga tras el triplete. (Foto: @acffiorentina).

Mastantuono tuvo su noche soñada en Italia

El triplete llegó en un momento especial para Mastantuono. El futbolista nacido en Azul había arribado pocas semanas atrás y atravesó un período de adaptación a su nuevo equipo y al fútbol italiano.

A ese escenario se sumó la inestabilidad deportiva de Fiorentina, que cambió de entrenador debido a los malos resultados y llegó al encuentro necesitado de una victoria para comenzar a escapar de los últimos lugares.

En medio de ese contexto, Mastantuono tuvo finalmente su partido consagratorio: marcó sus primeros tres goles con Fiorentina, lideró la remontada y se convirtió en la figura del 4-2 ante Venezia.

En pocas palabras

  • Franco Mastantuono: Marcó tres goles y fue figura en la victoria de Fiorentina por 4-2 ante Venezia.
  • Primeros tantos: El argentino convirtió sus primeros goles con la camiseta del club italiano.
  • Actuación consagratoria: El exRiver y Real Madrid lideró la remontada y aseguró los tres puntos para su equipo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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