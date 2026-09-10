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Tras sus dichos de Lionel Messi

El mensaje de la leona Victoria Granatto después de la polémica por sus dichos sobre Messi: qué dijo

La campeona del mundo con Las Leonas publicó un descargo en sus redes sociales luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre Lionel Messi. La jugadora afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas y defendió el reconocimiento a las históricas figuras del hockey argentino.

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La campeona del mundo con Las Leonas publicó un descargo en sus redes sociales luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre Lionel Messi. (Foto: archivo)

La campeona del mundo con Las Leonas publicó un descargo en sus redes sociales luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre Lionel Messi. (Foto: archivo)

Victoria Granatto se refirió a la frase que pronunció en una entrevista sobre Lionel Messi y que generó una fuerte repercusión en redes sociales. Luego de recibir numerosas críticas, la integrante de Las Leonas publicó un mensaje en el que sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y que nunca buscaron cuestionar al capitán de la selección argentina.

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La polémica surgió después de una entrevista en la que la jugadora se refirió a la expectativa que existía dentro del equipo por un saludo de Messi tras la consagración mundial.

“A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega). Nuestra historia es mucho más grande”, expresó.

Las declaraciones provocaron una ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales. En ese contexto, Granatto decidió poner su cuenta de Instagram en modo privado y compartir un descargo para explicar el sentido de sus palabras.

El descargo de la jugadora

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras”, escribió la hockista.

Además, remarcó el impacto que tuvo la situación. “Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron", aseguró.

En ese marco, Granatto también explicó cuál era el objetivo de su comentario y destacó que buscó reconocer a las referentes históricas del hockey argentino: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte".

Y continuó: "Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”.

Mientras continuaban las críticas, distintos seguidores y fanáticos respaldaron a la jugadora y señalaron que sus declaraciones habían sido interpretadas de manera incorrecta.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, agregó.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en el Mundial de Hockey 2026 tras vencer a Países Bajos por penales australianos. (Foto: archivo)

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Por último, la campeona del mundo aclaró que sus declaraciones fueron personales y desligó al resto de sus compañeras de cualquier controversia. “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, aseguró.

Quién es Victoria Granatto

Granatto y sus hermanas Mariquena, María José y Delfina dieron sus primeros pasos en el Círculo Universitario de Quilmes, en Florencio Varela. Sin embargo, cuando la actividad dejó de desarrollarse en esa institución, la familia debió buscar una alternativa para continuar con la formación deportiva de las chicas.

A comienzos de 2003 empezaron los viajes hacia Gonnet para entrenarse en Santa Bárbara, club que terminaría siendo clave en la carrera de las cuatro hermanas.

Granatto y sus hermanas Mariquena, María José y Delfina dieron sus primeros pasos en el Círculo Universitario de Quilmes, en Florencio Varela. (Foto: archivo)

Granatto y sus hermanas Mariquena, María José y Delfina dieron sus primeros pasos en el Círculo Universitario de Quilmes, en Florencio Varela. (Foto: archivo)

Un año después, la familia decidió mudarse a La Plata y consolidó su vínculo con la institución platense, que con el tiempo se transformó en una pieza fundamental de la historia deportiva de Victoria.

Uno de los momentos más recordados llegó en 2015, cuando logró integrar el plantel principal de Santa Bárbara junto a sus tres hermanas en el torneo Metropolitano femenino de Primera División.

En pocas palabras

  • Victoria Granatto: La jugadora de Las Leonas aclaró sus dichos sobre Lionel Messi, que generaron polémica.
  • Malinterpretación: Afirma que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y busca defender el reconocimiento a figuras históricas del hockey.
  • Descargo en redes: Publicó un mensaje para explicar su postura y aclarar el aprecio por Messi y la importancia de las referentes del deporte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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