El mensaje de la leona Victoria Granatto después de la polémica por sus dichos sobre Messi: qué dijo

El descargo de la jugadora

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras”, escribió la hockista.

Además, remarcó el impacto que tuvo la situación. “Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron", aseguró.

En ese marco, Granatto también explicó cuál era el objetivo de su comentario y destacó que buscó reconocer a las referentes históricas del hockey argentino: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte".

Y continuó: "Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”.

Mientras continuaban las críticas, distintos seguidores y fanáticos respaldaron a la jugadora y señalaron que sus declaraciones habían sido interpretadas de manera incorrecta.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, agregó.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en el Mundial de Hockey 2026 tras vencer a Países Bajos por penales australianos. (Foto: archivo)

Por último, la campeona del mundo aclaró que sus declaraciones fueron personales y desligó al resto de sus compañeras de cualquier controversia. “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, aseguró.

Quién es Victoria Granatto

Granatto y sus hermanas Mariquena, María José y Delfina dieron sus primeros pasos en el Círculo Universitario de Quilmes, en Florencio Varela. Sin embargo, cuando la actividad dejó de desarrollarse en esa institución, la familia debió buscar una alternativa para continuar con la formación deportiva de las chicas.

A comienzos de 2003 empezaron los viajes hacia Gonnet para entrenarse en Santa Bárbara, club que terminaría siendo clave en la carrera de las cuatro hermanas.

Granatto y sus hermanas Mariquena, María José y Delfina dieron sus primeros pasos en el Círculo Universitario de Quilmes, en Florencio Varela. (Foto: archivo)

Un año después, la familia decidió mudarse a La Plata y consolidó su vínculo con la institución platense, que con el tiempo se transformó en una pieza fundamental de la historia deportiva de Victoria.

Uno de los momentos más recordados llegó en 2015, cuando logró integrar el plantel principal de Santa Bárbara junto a sus tres hermanas en el torneo Metropolitano femenino de Primera División.