Cambio en la Fórmula 1: cómo será el nuevo formato que enfrentará Franco Colapinto

Luego llegará la Q2, que se disputará durante 15 minutos y mantendrá el mismo intervalo previo. Al igual que en la fase inicial, seis pilotos serán eliminados al finalizar esta tanda, quedando fuera quienes ocupen las posiciones 11° a 16°.

De esta manera, diez corredores accederán a la Q3, que conservará su duración de 12 minutos. Allí se definirá la pole position y el orden final de los primeros diez lugares de la grilla para la carrera principal.

El objetivo del cambio es claro: adaptar el formato a una parrilla más numerosa sin alterar la esencia del sistema eliminatorio que caracteriza a la Fórmula 1.

Cómo impacta este cambio en Franco Colapinto

Estas modificaciones también afectarán directamente a Franco Colapinto, quien en 2026 competirá como piloto de la escudería Alpine. El argentino deberá adaptarse a una clasificación más exigente desde el inicio, con menos margen de error en las primeras rondas.

Con un auto más en pista y un eliminado adicional por tanda, cada vuelta lanzada ganará aún más importancia. Clasificar mal en Q1 o Q2 tendrá consecuencias inmediatas, algo que obliga a los pilotos a ser precisos desde el primer minuto de actividad.

Colapinto compartirá equipo con Pierre Gasly y afrontará un contexto competitivo que exigirá constancia, buena gestión del tráfico y una lectura fina de los tiempos en cada sesión.

Qué pasa con la clasificación para la carrera Sprint

El formato Sprint también presentará ajustes, aunque conservará una estructura similar a la de la qualy tradicional. Habrá tres segmentos (SQ1, SQ2 y SQ3), pero con una duración más corta en cada uno de ellos.

Además, se mantendrá la especificación obligatoria de neumáticos por sección: medios en SQ1 y SQ2, y blandos en SQ3. Este punto sigue siendo clave para la estrategia y la preparación de cada piloto, ya que limita las opciones y obliga a maximizar el rendimiento en pocas vueltas.

Si bien el esquema general no cambia, la combinación de tandas más breves y una parrilla más amplia eleva el nivel de exigencia y reduce el margen para errores.

Un ajuste técnico con impacto deportivo

La decisión de la Fórmula 1 responde a una necesidad reglamentaria, pero tendrá efectos concretos en la competencia. Más autos en pista implican más tráfico, más riesgo y una clasificación donde cada milésima puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Para Colapinto y el resto de los pilotos, 2026 traerá un desafío adicional: adaptarse rápido a un formato levemente modificado, pero más severo, en un campeonato donde la precisión es tan importante como la velocidad.