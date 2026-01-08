A24.com

La Tana de Gran Hermano habló de su noviazgo con el Chyno Agostini y reveló cuánto tiempo llevan juntos

Katia La Tana Fenocchio habló en exclusiva con PrimiciasYa y se animó a compartir detalles de la incipiente relación que mantiene con el Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, luego de blanquear el romance en una transmisión en vivo.

A24.com | Luciano López
por Luciano López | 8 ene 2026, 18:09
La Tana Fenocchio y Chyno Agostini (1)

Luego de la sorpresiva transmisión en vivo que compartieron Katia “La Tana” Fenocchio y el Chyno Agostini —en la que blanquearon su romance con un apasionado beso frente a cámara—, la ex Gran Hermano decidió abrir el juego y contar más detalles sobre este vínculo que recién comienza a dar sus primeros pasos.

En diálogo con PrimiciasYa, La Tana se animó a revelar desde cuándo se conocen, cuánto tiempo llevan saliendo y cómo fue la primera cita que marcó un antes y un después. Según relató, ese encuentro inicial tuvo como escenario el Tigre, donde compartieron una comida en un clima relajado. Una salida simple, sin estridencias, que terminó de confirmar la química y la conexión que venían construyendo desde hacía semanas.

“Confirmamos ayer en mi vivo. Hace un mes que estamos, más o menos. Ya nos habíamos conocido en un stream en el que lo entrevisté, pero en ese momento no pasó nada", confesó la oriunda de La Matanza sobre el noviazgo con el cantante de música tropical.

Por otro lado, dejó sentado que es la relación con el hijo de Nazarena Vélez es "oficial y que le habló cuando ya estaba separada".

Sobre cómo se produjo el primer encuentro íntimo, nos dijo: "Nuestra primera salida fue al Tigre: fuimos a comer algo”.

Cómo blanquearon su relación el Chyno Agostini y Katia La Tana Fenocchio

El 7 de enero por la noche, Katia La Tana Fenocchio, ex Gran Hermano, y el Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, sorprendieron a todos al oficializar su noviazgo a través de una transmisión en vivo en Instagram.

“No les creo hasta que no se besen”, les escribió un usuario. “Nosotros ya nos besamos”, respondió el artista, y su novia agregó: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, la pareja selló el momento con un beso en cámara para quienes se lo estaban pidiendo.

En redes sociales, enseguida empezaron con las especulaciones y todo tipo de reacciones. Algunos no les creen y otros destacan la gran diferencia de edad, el hijo del músico tiene 25 años y la Tana, 34. "Es puro teatro para visualizaciones", escribió un usuario. "Ay la madre se debe querer rajar un t...", sumó otra usuaria, haciendo referencia a la reconocida actriz.

