La Tana de Gran Hermano habló de su noviazgo con el Chyno Agostini y reveló cuánto tiempo llevan juntos

Sobre cómo se produjo el primer encuentro íntimo, nos dijo: "Nuestra primera salida fue al Tigre: fuimos a comer algo”.

Cómo blanquearon su relación el Chyno Agostini y Katia La Tana Fenocchio

El 7 de enero por la noche, Katia La Tana Fenocchio, ex Gran Hermano, y el Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, sorprendieron a todos al oficializar su noviazgo a través de una transmisión en vivo en Instagram.

“No les creo hasta que no se besen”, les escribió un usuario. “Nosotros ya nos besamos”, respondió el artista, y su novia agregó: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, la pareja selló el momento con un beso en cámara para quienes se lo estaban pidiendo.

En redes sociales, enseguida empezaron con las especulaciones y todo tipo de reacciones. Algunos no les creen y otros destacan la gran diferencia de edad, el hijo del músico tiene 25 años y la Tana, 34. "Es puro teatro para visualizaciones", escribió un usuario. "Ay la madre se debe querer rajar un t...", sumó otra usuaria, haciendo referencia a la reconocida actriz.