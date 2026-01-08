Cuántos presos políticos están encarcelados en Venezuela. 

7MRXQ7ZH4IDRSUHPL5T7KLR7YE La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocido como el "Helicoide", se muestra en Caracas, Venezuela. REUTERS

Según el último boletín de Foro Penal, publicado el 29 de diciembre, 863 personas continúan clasificadas como presas políticas: 757 hombres y 106 mujeres.

Denuncias por endurecimiento en las cárceles

En paralelo a las excarcelaciones, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció un “patrón de endurecimiento” en el trato a los presos políticos. Entre las medidas señaladas figuran la suspensión de visitas y la prohibición de entrega de paquetería, que incluye alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Según JEP, estas restricciones se aplicaron sin información oficial ni criterios transparentes, lo que incrementó la incertidumbre de las familias tras el operativo que derivó en la detención de Maduro y Flores. En ese contexto, familiares de detenidos realizaron vigilias frente a la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, en Caracas, para exigir la liberación de sus allegados.

LL5BSL7HN6QQROODJ4XG4NPCAM Familiares de detenidos realizan una vigilia pidiendo la libertad de los detenidos.

Reclamos por una amnistía general

Tras el cambio abrupto del escenario político, la Plataforma Unitaria Democrática afirmó que la liberación de los presos políticos es un paso indispensable para una eventual transición. En la misma línea, el Foro Penal propuso una amnistía general para las personas consideradas presas políticas, a la que calificó como un gesto clave para “unificar a la población venezolana”.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, reclamó la “libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”, mientras que el presidente de la organización, Alfredo Romero, aclaró que una amnistía no implicaría garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, María Corina Machado reiteró que la liberación de los presos políticos es uno de los pasos esenciales para avanzar hacia una nueva etapa política y abrir un proceso de reconciliación nacional en Venezuela.