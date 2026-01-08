Cuántos presos políticos están encarcelados en Venezuela
Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro, ordenó las primeras excarcelaciones.
Venezuela comenzó a liberar a un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos ciudadanos extranjeros, según anunció el jueves Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El funcionario no brindó precisiones sobre la cantidadni las identidades de las personas excarceladas.
Se trata de las primeras liberaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal luego de la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La mayoría de los detenidos por motivos políticos en Venezuelafue arrestada después de las elecciones presidenciales de 2024, un proceso marcado por denuncias de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que cuestionó la reelección de Maduro tras la proclamación de su victoria por un organismo electoral que no difundió resultados desagregados.
De acuerdo con datos de Foro Penal, más de 2.400 personas fueron detenidas en ese contexto, aunque la mayoría recuperó la libertad con el paso de los meses. La Fiscalía las acusó de “terroristas”, mientras que ONG y partidos opositores sostienen que se trata de presos políticos.
Según el último boletín de Foro Penal, publicado el 29 de diciembre, 863 personas continúan clasificadas como presas políticas:757 hombres y 106 mujeres.
Denuncias por endurecimiento en las cárceles
En paralelo a las excarcelaciones, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció un “patrón de endurecimiento” en el trato a los presos políticos. Entre las medidas señaladas figuran la suspensión de visitas y la prohibición de entrega de paquetería, que incluye alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.
Según JEP, estas restricciones se aplicaron sin información oficial ni criterios transparentes, lo que incrementó la incertidumbre de las familias tras el operativo que derivó en la detención de Maduro y Flores. En ese contexto, familiares de detenidos realizaron vigilias frente a la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, en Caracas, para exigir la liberación de sus allegados.
Reclamos por una amnistía general
Tras el cambio abrupto del escenario político, la Plataforma Unitaria Democrática afirmó que la liberación de los presos políticos es un paso indispensable para una eventual transición. En la misma línea, el Foro Penal propuso una amnistía general para las personas consideradas presas políticas, a la que calificó como un gesto clave para “unificar a la población venezolana”.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, reclamó la “libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”, mientras que el presidente de la organización, Alfredo Romero, aclaró que una amnistía no implicaría garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, María Corina Machado reiteró que la liberación de los presos políticos es uno de los pasos esenciales para avanzar hacia una nueva etapa política y abrir un proceso de reconciliación nacional en Venezuela.