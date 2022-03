Ante la negativa de un sector del oficialismo -liderado por La Cámpora- de acompañar el acuerdo, el Gobierno se vio obligado a buscar consensos con la oposición para poder aprobar la ley. Por eso se eliminó ese segundo artículo. Ni La Cámpora ni los sectores de izquierda del Frente de Todos acompañaron la ley.

¿Cómo fue la sesión?

La sesión empezó a las 14:30 del jueves y terminó a la madrugada del viernes.

En los discursos de cierre hablaron los jefes de bloque del oficialismo y la oposición.

Juan López, jefe de bloque de la Coalición Cívica planteó: "No estamos incómodos votando esta ley. No creo que sea un tema en el que no hay que decidir. Algunos grupos que querían el caos están siendo aislados". dijo. "Llegamos con mucha especulación política", se quejó.

Luego fue el turno de Mario Negri, jefe de la UCR: "No somos una rueda de auxilio del Gobierno. Hemos venido a evitar que el sufrimiento de los argentinos no se profundice", dijo sobre el hecho de que la oposición acompañó

También expresó críticas para los sectores del oficialismo que no acompañaron al Gobierno: "El Presidente está debil y tiene una fractura política expuesta que ojala no se profundice por el bien de los argentinos. Nosotros somos oposición, no estamos para cogobernar"

Luego fue el turno del PRO, por el cual expuso Luciano Laspina: "No estamos votando el acuerdo de Guzmán porque no es nuestra competencia votar planes económicos". "Es una irresponsabilidad asumir un gobierno y plantarse ante un situación como esta con un espíritu de estudiantina de la secundaria", planteó sobre La Cámpora

Por último, cerró el debate Germán Martínez presidente del bloque del Frente de Todos: "El contenido del acuerdo no solamente es el mejor acuerdo posible; nos va a permitir que estemos en mejores condiciones dentro de cuatro años para afrontar estos pagos, sin tarifazos, sin reforma laboral...", sostuvo.

"Nosotros tampoco queremos que la oposición sea la rueda de auxilio del oficialismo. Es una fotografía caprichosa la de la última elección", recordó. "Les propongo que trabajemos para que los hijos de nuestros hijos no sepan qué es el Fondo Monetario Internacional".

¿Qué dice la ley que aprueba el acuerdo con el FMI?

ARTÍCULO 1 — Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del “Acuerdo Stand By” celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario.

El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente.