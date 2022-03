Cerruti reconoció -ante una consulta de A24.com- que el Presidente y la Vice "no se reunieron en los últimos días para negociar" el apoyo del kirchnerismo al acuerdo con el FMI, pero descartó una inminente ruptura en la coalición de gobierno.

La funcionaria dijo que Alberto Fernández es un presidente "democrático que respeta todas las opiniones" pero que espera que el consenso logrado por Sergio Massa y el nuevo jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, "se sostenga cuando el proyecto sea enviado con media sanción de Diputados".

"Construir mayorías no implica no respetar a aquellos que no forman parte de esos acuerdos. Respetamos a todos aquellos que desde adentro y desde afuera de la coalición de Gobierno se han manifestado de otra manera y van a expresar sus posiciones de la manera que lo consideren", dijo Cerruti.

Y agregó: "el Frente de Todos es una coalición de Gobierno donde se dan los debates y nos mantenemos unidos gobernando, más allá o más acá de la posición que se tenga de una ley o de un tema en particular".

La interna de Alberto con Máximo y Cristina Kirchner

Alberto Fernández Asamblea Legislativa FMI.jpg

El gobierno espera que La Cámpora esté presente esta tarde en la sesión de Diputados, aunque se abstenga o vote en contra, y contabiliza un apoyo entre oficialistas y diputados de la oposición ronde alrededor de los 200 votos.

La Casa Rosada espera que el Senado complete la sanción del acuerdo con el FMI la semana que viene, para que después sea aprobado por el board del FMI con el mayor consenso político interno y de esa manera, el país pueda recibir los primeros desembolsos a fines de marzo, para hacer frente a los próximos vencimientos sin caer en default.

Cerruti lanzó un pedido al Senado: "La vicepresidenta es la presidenta del Senado con lo cual esos consensos se deberán buscar en el Senado en el momento en que llegue, ojalá la ley tenga media sanción de Diputados", expresó la portavoz del Gobierno.

Sin embargo desde la Casa Rosada evitaron confrontar y elogiaron el rol y liderazgo de Cristina Kirchner en la coalición del Frente de Todos.

"La vicepresidenta tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación" señaló Cerruti y agregó que "lo que cree el presidente Alberto Fernández es que cada uno tiene derecho a expresar su opinión y a manifestarse. A veces hay consensos y acuerdos y otras se respeta de cada espacio político, pero vamos a seguir trabajando con la misma vocación de encontrar acuerdos hacia adentro y hacia afuera de la fuerza política para gobernar en conjunto".

maximo-kirchner-1.jpg

Cerruti en cambio, consideró una minoría al espacio que lidera Máximo Kirchner en La Cámpora y diputados de movimientos sociales k que se oponen al acuerdo con el FMI: "En algunos casos representan minorías o diferentes estamentos de la sociedad que tienen derecho a expresarse", señaló la vocera de la Casa Rosada.

Para el Gobierno el cambio en el proyecto original no afecta el acuerdo con el FMI y ratifica a Guzmán.

Martín Guzmán defendió el acuerdo con el FMI en el plenario de comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de Diputados.jpg

Frente a las críticas que llovieron desde el kirchnerismo y la oposición en el Congreso, el Gobierno ratificó la continuidad del ministro de Economía Martín Guzmán y asegura que no quedó debilitado con el cambio del texto del proyecto negociado con la oposición.

"El programa económico está incluido en la autorización que le da el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para acordar la refinanciación de la deuda y tomar las medidas necesarias en el marco de los memorandos de entendimiento de políticas públicas y de financiamiento que ahora figuran en el único artículo que tendrá la ley, de ser finalmente aprobada en Diputados en las próximas horas.

Cerruti señaló que "ahora como está redactado este artículo en este acuerdo es muy saludable porque el Congreso aprueba la refinanciación y faculta al PEN, le delega las herramientas para firmar los memorandos y el programa económico. Esto cumple ampliamente con lo que nos comprometimos desde el Gobierno argentino".

En el entorno del Presidente señalan que Guzmán no queda debilitado porque sigue en pie el programa económico y el ministro formó parte también de las negociaciones llevadas a cabo en la última semana por Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández con la oposición, los diputados del oficialismo y el propio FMI.

De esta manera, el Gobierno manifestó un nuevo respaldo político al ministro de Economía frente a una ola de rumores y críticas que surgieron desde adentro del propio kirchnerismo que impulsaban una salida del funcionario.