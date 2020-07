Por falta de habilitación o de personal, el 60% de los locales no pudieron operar con normalidad durante mayo

Más del 60% de los locales operó parcialmente o no tuvo actividad productiva, según informó INDEC (Fuente: Télam)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que en mayo se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a abril.

Según detalla el informe, de los más de 1.700 locales manufactureros relevados en el país, casi el 40% operó con normalidad, mientras que más del 60% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva en mayo, más del 50% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no contó con el personal necesario para operar o no tuvo pedidos y más del 40% declaró que la principal causa fue que debió permanecer cerrado total o parcialmente por el aislamiento.

Cómo operó el local manufacturero en mayo

En tanto, los locales que operaron con normalidad y que manifestaron menos problemas para operar durante el mes de mayo fueron los de “Alimentos, bebidas y tabaco”, “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” y “Madera, papel, edición e impresión”.

En contraposición, “Automotores y otros equipos de transporte” y “Textil, prendas de vestir, cuero y calzado” fueron los sectores que presentaron más problemas, ya que aproximadamente un 90% de los locales no pudieron operar con normalidad. En particular, “Textil, prendas de vestir, cuero y calzado” fue el sector que presentó la tasa más alta de locales sin actividad productiva (39%).

En cuanto a los principales problemas manifestados entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente durante mayo se encuentra la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento y los problemas financieros; más del 30% indicó estas dificultades con importancia alta.

Importancia de los principales problemas a los que se enfrentó el local manufacturero que operó normal o parcialmente

Con respecto a la principal fuente de financiamiento de los locales manufactureros, 57% indicó los recursos propios, 19% el financiamiento bancario, 8% el financiamiento de proveedores y 7% los programas públicos. Estas cuatro fuentes de financiamiento son consideradas las principales para el 90% de los locales.