Alberto sobre la deuda: "Seguiremos discutiendo pero no nos podemos mover de este último esfuerzo"

Luego de que tres grandes grupos de acreedores del país explicitaron su rechazo a la última oferta presentada por el Gobierno para reestructurar la deuda, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema. "Esperábamos que esto ocurriera. Vamos a seguir los pasos de la negociación pero hay que entender que la Argentina ha hecho un gran esfuerzo y que hacer una oferta mejor es un problema. Es imposible que nos podamos mover de este esfuerzo", dijo en una entrevista al programa Altavoz, de la TV pública.

"La deuda no nos tiene que impedir desarrollarnos. El riesgo es que no podamos pagar porque no podemos exigirle más esfuerzo a los argentinos. Lo que necesitamos es que los recursos que tengamos estén destinados a sacar de la pobreza a los que están sumidos en ella", ahondó el Presidente.

Más adelante, Fernández volvió a hablar de la entrevista que dio al Financial Times en donde aseguró que no tenía un plan económico. "Odio hablar de planes económicos porque todos naufragaron. El de Prat Gay, el de Dujovne. Prefiero fijarme objetivos. Mi objetivos es producir, generar empleo y sacar a la gente de la pobreza. Ese es mi plan".