Por la guerra en Medio Oriente, aumentaron el petróleo y el oro, ¿subirá la nafta en Argentina?

La principal preocupación internacional se concentra en el control del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo estratégico por el que circula más del 20% del petróleo mundial. La advertencia de Irán a los buques comerciales y la suspensión preventiva de envíos de crudo y gas natural licuado por parte de empresas energéticas elevaron aún más la incertidumbre sobre la continuidad del abastecimiento global.

En la Argentina, el precio está directamente relacionado con lo que ocurre en el mercado internacional con el crudo. En estos últimos años de la administración Milei, la nafta ha subido y algunas veces, bajo el precio del litro, a la par de oscilaciones en el extranjero. Por lo que la continuidad del conflicto en Medio Oriente, puede traer consecuencias en los surtidores de la Argentina.

Ataque a Irán y suba del petróleo y baja en Wall Street

Los mercados internacionales reaccionaron a la baja por el ataque a Irán que trajo otra vez la incertidumbre en Medio Oriente. Con solo esa realidad, las acciones en Wall Street tienen este comportamiento temeroso y a la baja .

Qué pasó en los mercados de EE.UU.

Futuros del Dow Jones Industrial Average : caída cercana al 1% (unos 500 puntos).

Futuros del S&P 500 : baja de alrededor del 1% .

Futuros del Nasdaq-100 : caída superior al 1% .

Suba fuerte del petróleo , por temor a interrupciones del suministro global.

Suba del índice de volatilidad (VIX): más miedo en los inversores.

Rotación hacia activos considerados refugio (bonos del Tesoro, dólar, oro).

ormuz La inseguridad en el estrecho de Ormuz hizo subir el precio del crudo. (Foto: A24.com)

Los mercados suelen reaccionar de forma automática ante conflictos en Medio Oriente por tres factores:

1. Riesgo de shock petrolero

Temor a problemas en el Estrecho de Ormuz (clave para el comercio global de crudo).

Petróleo más caro significa inflación más alta y tasas altas por más tiempo.

2. Incertidumbre global

Venta de activos riesgosos como acciones tecnológicas.

Salida de capitales hacia refugios.

3. Impacto en crecimiento mundial

Energía cara encarece producción y consumo.

Riesgo de desaceleración económica.

En este marco, el petróleo juega su propio papel.

carga de combustible Qué puede pasar con la nafta en la Argentina por la guerra en Medio Oriente. (Foto: Gentileza IN)

La suba del petróleo y el caso argentino

El 20% del petroleo crudo pasa por el estrecho de Ormuz. Por eso, el conflicto produjo la suba automática del 10 al 13% por el temor a un corte de esa ruta trascendental para el mundo. Pero en la Argentina, el impacto de esa medida puede darse en los próximos días. Más, si como dijo el presidente Donald Trump, las acciones pueden durar de 4 a 5 semanas.

El precio de los combustibles - así lo dispuso el gobierno del presidente Javier Milei - esta sujeto al precio internacional. Por eso, en el año 2025, 2025 las variaciones fueron las siguientes:

IPC (INDEC) anual: 31,5%

Combustibles anual: 41.8%

Terminó 10 puntos arriba del promedio general del Índice de Precios al Consumidor. Si el conflicto se prolonga, se pueden avecinar nuevos aumentos.