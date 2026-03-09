Alerta: el petróleo llega a su máximo en 3 años y provoca caídas en los mercados del mundo

La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados globales y empujó al petróleo a su nivel más alto en más de tres años, en medio de temores por el impacto que el conflicto pueda tener en el suministro energético mundial.
Como consecuencia directa de la guerra en Medio Oriente se disparó el precio del barril. Los mercados financieros operan en baja por este fenómeno y ya hay aumentos de precios en el comercio internacional. Se acerca al récord de 2008.
El precio del barril de petróleo sigue subiendo y ya provoca una crisis mundial que afecta no solo al comercio. (Foto: A24.com)
El precio del crudo superó los US$110 por barril y llegó a acercarse a los US$120 durante las operaciones, en una escalada impulsada por el temor a interrupciones en la producción y el transporte de petróleo en la región del Golfo pérsico.
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya entra en su segunda semana sin señales de desescalada, disparó la volatilidad en los mercados. En Asia, las bolsas registraron fuertes caídas: Seúl llegó a perder más del 8%, Tokio más del 7% y Taipéi más del 5%.
El foco de la preocupación está en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula el 20% del petróleo mundial y que se ha visto afectado por la escalada bélica.
La suba del crudo también arrastra otros temores: un nuevo shock inflacionario global y mayores costos energéticos para las principales economías importadoras.
Analistas advierten que si el conflicto se extiende o se producen interrupciones más severas en la producción de países del Golfo, el barril podría seguir escalando e incluso superar los niveles actuales.
Por ahora, los mercados reaccionan con cautela, mientras gobiernos y organismos internacionales evalúan medidas para estabilizar la oferta energética. En tanto el presidente Donald Trump hizo u curioso comentario desde su red social en la que minimizó el "costo" de la suba contínua del barril de crudo.
Noticia en desarrollo...