Alerta: el petróleo llega a su máximo en 3 años y provoca caídas en los mercados del mundo

La suba del crudo también arrastra otros temores: un nuevo shock inflacionario global y mayores costos energéticos para las principales economías importadoras.

Analistas advierten que si el conflicto se extiende o se producen interrupciones más severas en la producción de países del Golfo, el barril podría seguir escalando e incluso superar los niveles actuales.

Por ahora, los mercados reaccionan con cautela, mientras gobiernos y organismos internacionales evalúan medidas para estabilizar la oferta energética. En tanto el presidente Donald Trump hizo u curioso comentario desde su red social en la que minimizó el "costo" de la suba contínua del barril de crudo.

Noticia en desarrollo...