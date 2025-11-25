AUH y AUE de ANSES con aumento en diciembre: así se modifica el combo con Tarjeta Alimentar

De esta manera, mientras el monto alimentario permanece congelado desde mediados de 2024, la suba en la AUH altera el total final que las familias recibirán en sus cuentas bancarias.

Cómo se calcula el aumento de diciembre

Desde 2024, ANSES implementa un esquema de movilidad mensual que reemplazó la fórmula trimestral. Esto implica que los valores se actualizan automáticamente todos los meses de acuerdo al último dato inflacionario disponible.

Para diciembre 2025, el 2,3% correspondiente al IPC de octubre es el que ajusta los montos que empezarán a pagarse desde el 10 de diciembre, afectando directamente lo que cobrará cada familia titular.

Montos de AUH para diciembre 2025

Tras la actualización, así quedan los valores oficiales de la Asignación Universal por Hijo:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención del 20%: $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por Discapacidad

Monto bruto: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención: $79.739,40

Montos especiales en Zona Austral

Como ocurre todos los meses, ANSES mantiene un valor diferencial para determinadas provincias debido a los mayores costos de vida. Se aplica en:

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Neuquén

Río Negro

Chubut

La Pampa

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Asignaciones Zona Austral

AUH: $159.178

Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad: $414.644,80

Pago mensual: $331.715,80

Aumento confirmado para la AUE en diciembre

La Asignación por Embarazo también se actualiza con el mismo porcentaje:

Monto total: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

La AUE se paga desde la semana 12 de embarazo y continúa hasta el nacimiento o interrupción del mismo.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre

Si bien las asignaciones se actualizan mes a mes, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos desde mediados de 2024. Este beneficio está orientado a garantizar la compra de alimentos esenciales y depende directamente del Ministerio de Capital Humano.

Los montos vigentes y confirmados para diciembre son:

Familias con 1 hijo o embarazadas: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aún sin incrementos, se trata de uno de los aportes más relevantes de la estructura de ingresos sociales.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto recibe una familia en diciembre

Con el aumento del 2,3% en AUH, así queda el monto combinado que depositará ANSES:

Familias con 1 hijo

AUH neta: $97.974

Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH neta: $195.948

Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH neta: $293.922

Alimentar: $108.062

Total: $401.984

Todos estos importes se acreditan automáticamente y no requieren trámite previo.

Cuándo se cobra: calendario ANSES de diciembre

El cronograma de diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC).

Luego seguirá el depósito para:

AUH

AUE

Asignaciones familiares SUAF

Jubilaciones y pensiones

Tarjeta Alimentar (según terminación de DNI)

Para conocer la fecha exacta de cobro, los titulares pueden consultar a través de: