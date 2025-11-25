En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
AUE
Previsional

AUH y AUE de ANSES con aumento en diciembre: así se modifica el combo con Tarjeta Alimentar

Con el último aumento del año aplicado sobre la AUH y la AUE, ANSES activará en diciembre un combo clave para millones de familias antes de las Fiestas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cómo quedará conformado el paquete de prestaciones que millones de familias cobrarán en diciembre 2025, un mes clave por el cierre del año y el impacto de las Fiestas en los gastos del hogar. El combo está integrado por la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Tarjeta Alimentar.

Leé también ALERTA por cambios en el calendario ANSES de diciembre para JUBILADOS: cuándo cobran
ALERTA por cambios en el calendario ANSES de diciembre para JUBILADOS: cuándo cobran

Aunque la prestación alimentaria continúa sin aumentos, la AUH y la AUE sí tendrán una actualización en diciembre, lo que modifica el ingreso total que recibirán las familias según la cantidad de hijos. Se trata del último incremento del año, en un contexto económico todavía tensionado por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de refuerzos para sostener el consumo básico.

Un aumento del 2,3% que impacta en asignaciones y jubilaciones

El Gobierno confirmó un incremento del 2,3% para las asignaciones de ANSES a partir de diciembre 2025. Esta suba surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre difundido por el INDEC y se aplica bajo los parámetros del Decreto 274/2024, el cual instauró la movilidad mensual para todas las prestaciones.

Este ajuste no solo alcanza a la AUH y la AUE, sino también a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del sistema SUAF. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar queda excluida, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y no está alcanzada por la fórmula de movilidad.

De esta manera, mientras el monto alimentario permanece congelado desde mediados de 2024, la suba en la AUH altera el total final que las familias recibirán en sus cuentas bancarias.

Cómo se calcula el aumento de diciembre

Desde 2024, ANSES implementa un esquema de movilidad mensual que reemplazó la fórmula trimestral. Esto implica que los valores se actualizan automáticamente todos los meses de acuerdo al último dato inflacionario disponible.

Para diciembre 2025, el 2,3% correspondiente al IPC de octubre es el que ajusta los montos que empezarán a pagarse desde el 10 de diciembre, afectando directamente lo que cobrará cada familia titular.

ANSES_bonos

Montos de AUH para diciembre 2025

Tras la actualización, así quedan los valores oficiales de la Asignación Universal por Hijo:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención del 20%: $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por Discapacidad

  • Monto bruto: $398.697

  • Pago mensual (80%): $318.957,60

  • Retención: $79.739,40

Montos especiales en Zona Austral

Como ocurre todos los meses, ANSES mantiene un valor diferencial para determinadas provincias debido a los mayores costos de vida. Se aplica en:

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Chubut

  • La Pampa

  • Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Asignaciones Zona Austral

  • AUH: $159.178

  • Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

  • Pago mensual: $331.715,80

Aumento confirmado para la AUE en diciembre

La Asignación por Embarazo también se actualiza con el mismo porcentaje:

  • Monto total: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

La AUE se paga desde la semana 12 de embarazo y continúa hasta el nacimiento o interrupción del mismo.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre

Si bien las asignaciones se actualizan mes a mes, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos desde mediados de 2024. Este beneficio está orientado a garantizar la compra de alimentos esenciales y depende directamente del Ministerio de Capital Humano.

Los montos vigentes y confirmados para diciembre son:

  • Familias con 1 hijo o embarazadas: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aún sin incrementos, se trata de uno de los aportes más relevantes de la estructura de ingresos sociales.

Alimentar_AUH

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto recibe una familia en diciembre

Con el aumento del 2,3% en AUH, así queda el monto combinado que depositará ANSES:

Familias con 1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

Familias con 2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Alimentar: $81.936

  • Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

  • AUH neta: $293.922

  • Alimentar: $108.062

  • Total: $401.984

Todos estos importes se acreditan automáticamente y no requieren trámite previo.

Cuándo se cobra: calendario ANSES de diciembre

El cronograma de diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC).

Luego seguirá el depósito para:

  • AUH

  • AUE

  • Asignaciones familiares SUAF

  • Jubilaciones y pensiones

  • Tarjeta Alimentar (según terminación de DNI)

Para conocer la fecha exacta de cobro, los titulares pueden consultar a través de:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social

  • Web oficial de ANSES, en la sección Calendario de pagos

